A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), implantará neste domingo (22) mudanças viárias na Vila Mafalda, na região do Centro Integrado de Emergência e Segurança (CIES), onde ficam as sedes da Guarda Municipal, SAMU, Defesa Civil e do Serviço de Atendimento a Pacientes Especiais e Crônicos (SAEC).
O objetivo é melhorar a circulação de veículos no local e oferecer maior fluidez e segurança aos funcionários e usuários do CIES. A SMMT fez ajustes na sinalização do encontro das ruas Irmã Maria Hermeta e Manoel Gomes Costa, proporcionando melhor acesso à Av. Catorze de Dezembro e na circulação do bairro. Também foram criados três sistemas binários de trânsito, soluções de mobilidade que transformam duas ou mais vias paralelas próximas em vias de sentido único opostas.
LEIA MAIS:
Com isso, as ruas paralelas Alcir Marcansola - sentido rua Amadeu Martin - e Ângelo Benatti - sentido rua Irmã Maria Hermeta - deixam de ter mão dupla e passam a ter mão única, opostas entre si. Isso também ocorrerá com as ruas Irmã Maria Hermeta - sentido rua Alcir Marcansola - e Amadeu Martin - sentido avenida Catorze de Dezembro - e com a Rua Amadeu Martin - sentido avenida Catorze de Dezembro -, que deixa de ter mão dupla e formará um binário com a rua Antônio Toffoli. Esta última terá sua mão única invertida, passando a operar no sentido da rua Cica.
A SMMT pede atenção redobrada aos motoristas que trafegam pela região, especialmente nos primeiros dias após a implantação das mudanças. “Com essa ação, a Prefeitura de Jundiaí reforça seu compromisso com uma mobilidade urbana mais segura e planejada, propondo soluções baseadas em dados e necessidades reais da comunidade local”, finalizou a secretária de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Ana Paula de Almeida.