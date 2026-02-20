A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), implantará neste domingo (22) mudanças viárias na Vila Mafalda, na região do Centro Integrado de Emergência e Segurança (CIES), onde ficam as sedes da Guarda Municipal, SAMU, Defesa Civil e do Serviço de Atendimento a Pacientes Especiais e Crônicos (SAEC).

O objetivo é melhorar a circulação de veículos no local e oferecer maior fluidez e segurança aos funcionários e usuários do CIES. A SMMT fez ajustes na sinalização do encontro das ruas Irmã Maria Hermeta e Manoel Gomes Costa, proporcionando melhor acesso à Av. Catorze de Dezembro e na circulação do bairro. Também foram criados três sistemas binários de trânsito, soluções de mobilidade que transformam duas ou mais vias paralelas próximas em vias de sentido único opostas.

LEIA MAIS: