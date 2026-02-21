Um homem foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (20) suspeito de assaltar uma mulher na região central de Jundiaí. Durante a ação criminosa, o autor fez grave ameaça utilizando um cão, que foi empregado de forma intimidatória para constranger a vítima e facilitar a subtração de seus pertences.

A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar , após acionamento via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM). Segundo as informações da corporação, a vítima foi abordada em via pública, nas proximidades de uma praça localizada na região central. O ladrão ameaçou incitar o cachorro a mordê-lo, para que entregasse seu celular.

Após o chamado, as equipes policiais se deslocaram ao local indicado, onde localizaram um grupo de moradores de rua. Com o apoio de outras viaturas, foi iniciado o rastreamento do aparelho celular da vítima, que apontou a localização do dispositivo em posse de um dos abordados, o qual também correspondia com as vestimentas e características informadas pela vítima.