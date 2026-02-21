Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (21), em Itupeva, suspeito de estuprar uma mulher de 38 anos em uma praça na região central da cidade.
A vítima procurou ajuda médica e socorristas da ambulância que a socorreram acionaram a PM - não foi possível apurar a dinâmica do crime, que ocorreu por volta das 7h30.
Ela informou o nome do suspeito, mas não sabia dizer onde encontrá-lo. Um conhecido do homem, que estava no local no momento da chegada dos militares, os levou até a residência dele.
Os policiais foram recebidos pela esposa do suspeito, que afirmou que ele havia passado a noite fora de casa e naquele momento estava dormindo.
Os agentes cercaram a casa para evitar tentativa de fuga e solicitaram que ele saísse, momento em que confirmaram se tratar do alvo da denúncia, dando-lhe voz de prisão - a esposa, triste com a situação, contou que é casada há oito anos e que, de algum tempo para cá, o marido tem saído frequentemente, indo a baladas e chegando em casa apenas pela manhã.
Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.
A vítima, muito abalada, foi levada ao Hospital Universitário de Jundiaí, onde passou por exames.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.