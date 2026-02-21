Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (21), em Itupeva, suspeito de estuprar uma mulher de 38 anos em uma praça na região central da cidade.

A vítima procurou ajuda médica e socorristas da ambulância que a socorreram acionaram a PM - não foi possível apurar a dinâmica do crime, que ocorreu por volta das 7h30.

Ela informou o nome do suspeito, mas não sabia dizer onde encontrá-lo. Um conhecido do homem, que estava no local no momento da chegada dos militares, os levou até a residência dele.