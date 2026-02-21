O lateral-esquerdo Isac pegou uma suspensão de três meses e não pode atuar até maio, de acordo com a lista divulgada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem em fevereiro. Por conta disso, o Paulista não poderá utilizar o jogador no restante da Série A3 – exceto, se o recurso do caso foi julgado e a pena de Isac for diminuída ou até anulada.

Isac Nascimento de Oliveira está suspenso do futebol desde 2 de fevereiro e não pode jogar ou treinar até 1º de maio. Segundo a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, em seu site, o status da decisão de Isac está pendente do recurso – ou seja vai ser julgada em grau superior podendo revogar a suspensão.

O Paulista deverá divulgar uma nota nas próximas horas sobre a situação de Isac.