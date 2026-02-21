21 de fevereiro de 2026
FORA DA A3

Jogador sofre suspensão de três meses


Ainda há recurso sobre a decisão de suspender o jogador

O lateral-esquerdo Isac pegou uma suspensão de três meses e não pode atuar até maio, de acordo com a lista divulgada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem em fevereiro. Por conta disso, o Paulista não poderá utilizar o jogador no restante da Série A3 – exceto, se o recurso do caso foi julgado e a pena de Isac for diminuída ou até anulada.  

Isac Nascimento de Oliveira está suspenso do futebol desde 2 de fevereiro e não pode jogar ou treinar até 1º de maio. Segundo a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, em seu site, o status da decisão de Isac está pendente do recurso – ou seja vai ser julgada em grau superior podendo revogar a suspensão.

O Paulista deverá divulgar uma nota nas próximas horas sobre a situação de Isac. 

De acordo com a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, foi encontrada a substância Isometepteno em um dos testes realizados no jogador. O Isometepteno é considerado uma substância proibida.

O Isometempteno é um agente simpaticomimético com propriedades vasoconstritoras e analgésicas. Utilizado em combinações, como com dipirona e cafeína, é indicado para tratar dores de cabeça, incluindo enxaquecas, e cólicas abdominais, pois contrai os vasos cerebrais dilatados.

Isac chegou em janeiro ao Paulista. O caso aconteceu ainda em 2025, em algum dos clubes que o jogador passou. O site da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem não informa onde foi o exame e quando – informa apenas a suspensão. O Tribunal de Justiça Desportivo – Antidoping (TJD-AD) diferente do TJD-SP ou do STJD não coloca as atas dos julgamentos em seu site – apenas casos que devem ser servir de jurisprudência, como de Tandara do vôlei, que foi suspensa por 4 anos, por ter atuado em torneio amador, já estando suspenso por conta de ter sido encontrada em seu exame uma substância proibida. As informações são do Esporte Jundiaí. 

