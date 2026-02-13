A Prefeitura de Jundiaí realizou uma operação integrada no Jardim São Camilo para combater o descarte irregular de resíduos em áreas públicas e reforçar a segurança no bairro. A ação mobilizou equipes de zeladoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), com foco na limpeza de canteiros, vias e pontos críticos da região, onde foram recolhidos materiais descartados de forma irregular.
O trabalho contou com a atuação conjunta da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), que garantiu a segurança dos servidores durante a execução dos serviços e intensificou o patrulhamento preventivo no entorno.
Durante uma das abordagens realizadas no bairro, os agentes da GMJ localizaram e detiveram um homem que constava como procurado pela Justiça, evidenciando a importância da integração entre as frentes de zeladoria e segurança pública.
A iniciativa faz parte das ações permanentes da prefeitura para manter a cidade limpa, organizada e segura, além de conscientizar a população sobre os prejuízos causados pelo descarte irregular de resíduos.
O descarte inadequado em vias e áreas públicas é infração e pode gerar penalidades. A população pode colaborar denunciando práticas irregulares pelo telefone 153 ou por meio do aplicativo “153 Jundiaí”.