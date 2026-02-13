A Prefeitura de Jundiaí realizou uma operação integrada no Jardim São Camilo para combater o descarte irregular de resíduos em áreas públicas e reforçar a segurança no bairro. A ação mobilizou equipes de zeladoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), com foco na limpeza de canteiros, vias e pontos críticos da região, onde foram recolhidos materiais descartados de forma irregular.

O trabalho contou com a atuação conjunta da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), que garantiu a segurança dos servidores durante a execução dos serviços e intensificou o patrulhamento preventivo no entorno.

LEIA MAIS: