13 de fevereiro de 2026
ZELADORIA

Operação integrada reforça a limpeza e a segurança no São Camilo

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O foco foi a limpeza de canteiros, vias e pontos críticos da região, onde foram recolhidos materiais descartados de forma irregular
O foco foi a limpeza de canteiros, vias e pontos críticos da região, onde foram recolhidos materiais descartados de forma irregular

A Prefeitura de Jundiaí realizou uma operação integrada no Jardim São Camilo para combater o descarte irregular de resíduos em áreas públicas e reforçar a segurança no bairro. A ação mobilizou equipes de zeladoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), com foco na limpeza de canteiros, vias e pontos críticos da região, onde foram recolhidos materiais descartados de forma irregular.

O trabalho contou com a atuação conjunta da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), que garantiu a segurança dos servidores durante a execução dos serviços e intensificou o patrulhamento preventivo no entorno.

Durante uma das abordagens realizadas no bairro, os agentes da GMJ localizaram e detiveram um homem que constava como procurado pela Justiça, evidenciando a importância da integração entre as frentes de zeladoria e segurança pública.

A iniciativa faz parte das ações permanentes da prefeitura para manter a cidade limpa, organizada e segura, além de conscientizar a população sobre os prejuízos causados pelo descarte irregular de resíduos.

O descarte inadequado em vias e áreas públicas é infração e pode gerar penalidades. A população pode colaborar denunciando práticas irregulares pelo telefone 153 ou por meio do aplicativo “153 Jundiaí”.

