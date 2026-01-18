A Prefeitura de Jundiaí fez uma ação integrada entre diversas secretarias com foco na orientação aos moradores e na limpeza de terrenos públicos na rua José Maria Whitaker, no Jardim São Camilo. A força-tarefa faz parte do mutirão de zeladoria e conservação ‘Quem Ama, Cuida’, coordenado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp).
A iniciativa reuniu equipes da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), Departamento de Limpeza Pública (Limpub), da Smisp, além da Guarda Municipal, que prestou apoio às equipes durante os trabalhos.
“As ações integradas de várias secretarias e departamentos dentro mutirão ‘Quem Ama, Cuida’ tem objetivo de melhorar as condições dos espaços públicos e garantir mais segurança, saúde e qualidade de vida para a população”, explicou Jeferson Coimbra, secretário da Smisp.
Segundo o gerente da Visam, Felipe Pedrosa, as ações preventivas e educativas são fundamentais para o bem-estar dos moradores da região. Ainda de acordo com Pedrosa, as equipes também fizeram orientações quanto ao descarte correto do lixo.
“O resíduo orgânico, quando não descartado corretamente, acaba ficando nesses terrenos, atraindo ratos, escorpiões, baratas e também criando condições para o mosquito da dengue, o que coloca em risco a saúde dessas pessoas e da população do entorno”, completou.
A Prefeitura de Jundiaí reforça que as ações do mutirão ‘Quem Ama, Cuida’ são permanentes e fazem parte de um trabalho contínuo de integração entre as secretarias. “Esse trabalho não é pontual. Ele é contínuo e fundamental para o cuidado com a cidade e com as pessoas”, finalizou o secretário Jeferson Coimbra.