A Prefeitura de Jundiaí fez uma ação integrada entre diversas secretarias com foco na orientação aos moradores e na limpeza de terrenos públicos na rua José Maria Whitaker, no Jardim São Camilo. A força-tarefa faz parte do mutirão de zeladoria e conservação ‘Quem Ama, Cuida’, coordenado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp).

A iniciativa reuniu equipes da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), Departamento de Limpeza Pública (Limpub), da Smisp, além da Guarda Municipal, que prestou apoio às equipes durante os trabalhos.

LEIA MAIS: