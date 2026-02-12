A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS), por meio da Vigilância Epidemiológica (VE), informa que a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 12 anos ou mais foi retomada em Jundiaí. Também há disponibilidade do imunizante para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. A iniciativa foi possibilitada após o recebimento de novas doses enviadas pelo Governo do Estado de São Paulo.
No entanto, em Jundiaí continua em falta doses da vacina para crianças de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias. Segundo a VE, o desabastecimento por parte da Secretaria de Estado da Saúde é a justificativa para a não vacinação deste púbico no município.
Os imunizantes contra a Covid-19 são oferecidos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família. Algumas unidades contam com horário estendido para ampliar o acesso da população à vacinação.
De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, pessoas a partir de 5 anos que pertencem aos grupos prioritários e especiais – exceto imunocomprometidos – devem receber uma dose anual da vacina Covid-19 atualizada, independentemente de terem recebido doses anteriores.
Para os públicos específicos, a recomendação é:
- Idosos: uma dose a cada seis meses, independentemente do número de doses prévias;
- Gestantes: uma dose em qualquer momento da gestação e a cada nova gestação;
Imunocomprometidos:
- -Sem vacinação prévia: três doses, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda, e de oito semanas entre a segunda e a terceira;
- -Com vacinação prévia incompleta (menos de 3 doses) – devem completar o esquema com 1 ou 2 doses, conforme situação vacinal. Com vacinação prévia completa – devem receber 2 doses da vacina Covid-19 com 6 meses de intervalo entre as doses.
A pasta reforça que a vacinação é fundamental para a prevenção de formas graves da Covid-19. “Manter o esquema vacinal atualizado é um cuidado individual, mas também coletivo, que ajuda a reduzir internações e a proteger os grupos mais vulneráveis”, salienta a coordenadora da VE, Carolina de Azevedo.