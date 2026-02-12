A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS), por meio da Vigilância Epidemiológica (VE), informa que a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 12 anos ou mais foi retomada em Jundiaí. Também há disponibilidade do imunizante para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. A iniciativa foi possibilitada após o recebimento de novas doses enviadas pelo Governo do Estado de São Paulo.

No entanto, em Jundiaí continua em falta doses da vacina para crianças de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias. Segundo a VE, o desabastecimento por parte da Secretaria de Estado da Saúde é a justificativa para a não vacinação deste púbico no município.

