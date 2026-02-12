12 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
VACINAÇÃO COVID-19

Jundiaí retoma vacinação para pessoas 12+

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Imunizantes para 12+ e crianças de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias são ofertados em todas as UBSs e Clínicas da Família
Imunizantes para 12+ e crianças de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias são ofertados em todas as UBSs e Clínicas da Família

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS), por meio da Vigilância Epidemiológica (VE), informa que a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 12 anos ou mais foi retomada em Jundiaí. Também há disponibilidade do imunizante para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. A iniciativa foi possibilitada após o recebimento de novas doses enviadas pelo Governo do Estado de São Paulo.

No entanto, em Jundiaí continua em falta doses da vacina para crianças de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias. Segundo a VE, o desabastecimento por parte da Secretaria de Estado da Saúde é a justificativa para a não vacinação deste púbico no município.

LEIA MAIS:

Os imunizantes contra a Covid-19 são oferecidos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família. Algumas unidades contam com horário estendido para ampliar o acesso da população à vacinação.

De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, pessoas a partir de 5 anos que pertencem aos grupos prioritários e especiais – exceto imunocomprometidos – devem receber uma dose anual da vacina Covid-19 atualizada, independentemente de terem recebido doses anteriores.

Para os públicos específicos, a recomendação é:

  • Idosos: uma dose a cada seis meses, independentemente do número de doses prévias;
  • Gestantes: uma dose em qualquer momento da gestação e a cada nova gestação;
    Imunocomprometidos:
  • -Sem vacinação prévia: três doses, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda, e de oito semanas entre a segunda e a terceira;
  • -Com vacinação prévia incompleta (menos de 3 doses) – devem completar o esquema com 1 ou 2 doses, conforme situação vacinal. Com vacinação prévia completa – devem receber 2 doses da vacina Covid-19 com 6 meses de intervalo entre as doses.

A pasta reforça que a vacinação é fundamental para a prevenção de formas graves da Covid-19. “Manter o esquema vacinal atualizado é um cuidado individual, mas também coletivo, que ajuda a reduzir internações e a proteger os grupos mais vulneráveis”, salienta a coordenadora da VE, Carolina de Azevedo.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários