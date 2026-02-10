Para participar, os interessados devem preencher a ficha de inscrição presencialmente na Coordenadoria de Instrução e Formação (CIF) da Guarda Municipal, localizada na avenida União dos Ferroviários, 1.600, até a próxima sexta-feira (13), das 7h às 12h. A inscrição deverá estar autorizada pelo chefe imediato do candidato e ser entregue até as 18h do próprio dia 13.

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Curso de Patrulhamento Ambiental da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ). Ao todo, são 35 vagas disponíveis, sendo 20 destinadas a agentes da GMJ e 15 para servidores de instituições públicas da região que atuam na área de proteção ambiental.

O curso será realizado entre os dias 8 e 18 de abril, com carga horária total de 114 horas, distribuídas ao longo de 10 dias. De acordo com o comandante da GMJ, Cassio Roberto Nicola, poderão se inscrever servidores públicos vinculados às secretarias municipais de Segurança Pública de cidades da Região. “Tanto os GMs de Jundiaí quanto os servidores de outros municípios serão avaliados continuamente pelos coordenadores, instrutores e monitores, considerando o desempenho durante as instruções e as condutas profissionais apresentadas”, destacou.

O secretário municipal de Segurança Pública de Jundiaí, Guilherme Balbino Rigo, ressaltou que o curso inédito reforça o compromisso da GMJ com a qualificação profissional e a atuação regional integrada. “Pela primeira vez, realizaremos um curso específico de patrulhamento ambiental. Durante as aulas, os alunos terão contato com conteúdos como biobotânica, legislação ambiental, manuseio de animais peçonhentos e silvestres, conduta de patrulha em áreas de mata e combate a incêndios. Haverá avaliações teóricas e práticas, além de caminhadas por trilhas”, explicou.

Mais informações sobre o curso podem ser obtidas pelos telefones (11) 4492-9067 ou (11) 4492-9070.