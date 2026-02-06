O último fim de semana da 41ª Festa da Uva de Jundiaí e 12ª Expo Vinhos promete movimentar o Parque da Uva com uma programação especial, marcada por muito samba, rock, diversidade cultural e atrações para todas as idades. Com a proximidade do Carnaval, a folia toma conta da festa, oferecendo ao público um ambiente completo para curtir em família, com música, gastronomia, tradição e inclusão.
Samba esquenta o clima pré-Carnaval
Na sexta-feira (6), o ritmo do Carnaval ganha destaque no Espaço do Samba com o Bloco Carne com Queijo, seguido pelo Samba do Povo, reunindo intérpretes das escolas de samba para cantar grandes sambas-enredo. No sábado (7), a animação continua com a presença da Escola de Samba Arco-Íris, seguida pelo tradicional Bloco da Ponte Torta. Já no domingo (8), quem comanda o som é a Escola de Samba Império da Maringá, além do Tio Luiz Trio, que apresenta um repertório repleto de samba e brasilidades.
LEIA MAIS:
- Terceiro fim de semana da Festa da Uva atrai 74 mil visitantes
- Estacionamento gratuito com translado é opção para a Festa da Uva
Muito Rock’n Roll
Os amantes do rock também têm vez no último final de semana. Na sexta-feira, a atração é a banda Still Folk. No sábado, o público poderá conferir uma sequência intensa de shows com Bentivi Banda, Elder Lopes e Banda, Atrozes, Alcohollica – Metallica Cover, Gui Simões, Stereo City e a sensação da noite, Aranhas Amplificadas. Encerrando a programação rock no domingo, sobem ao palco Geisa Mel e Banda, Rockabongs e Juliana Kosso Rock Band.
Cultura, arte e diversidade de atrações
Além dos shows, a festa segue com uma programação variada todos os dias, incluindo sertanejo, pop rock, MPB, intervenções artísticas, cortejo da uva e o tradicional Brinde ao Pôr do Sol. No sábado e domingo, o público poderá acompanhar apresentações de cosplay e o Concurso de Cosplay, além de DJ, apresentações circenses e muita dança, com performances das academias da cidade.
Encontros, inclusão e acessibilidade como marca do evento
A Festa da Uva tem também opções de acessibilidade e inclusão. No sábado, das 10h às 14h, acontece o Encontro de Motociclistas Surdos, com saída do Paço Municipal. No domingo, o público poderá conferir a intervenção artística inclusiva “O Sombra”, com os artistas surdos Victor Hugo e Polyana Cristina, que percorrem o parque interagindo com o público por meio de gestos, movimentos e linguagem corporal, transformando o cotidiano em uma performance divertida e surpreendente.
Pensada para atender a todos os públicos, a festa conta ainda com a Sala Multissensorial, um espaço de acolhimento voltado especialmente para pessoas neurodivergentes e famílias atípicas, oferecendo conforto e apoio em casos de sobrecarga sensorial.
Todo o Parque da Uva foi planejado para garantir conforto, mobilidade e segurança, com banheiros acessíveis e rampas de acesso. Já no Portão 8, na Administração da Festa, estão disponíveis gratuitamente:
- Intérprete de Libras
- Serviço de audiodescrição
- Empréstimo de cadeiras de rodas
- Transporte interno com carrinhos elétricos para idosos e pessoas com deficiência
Gastronomia, tradição e economia criativa
A festa também se destaca pela gastronomia diversificada, com pratos e produtos à base de uva, cervejarias artesanais, venda de frutas e uma ampla variedade culinária.
O público pode visitar o Galpão Criativo, com empreendedores locais de arte, design e produtos autorais, além do artesanato do Jundiaí Feito à Mão, que valoriza a economia criativa da cidade.
Na Vila do Vinho, os visitantes têm a oportunidade de conhecer e degustar rótulos produzidos pelas adegas de Jundiaí, fortalecendo a tradição vitivinícola e o contato direto com os produtores.
Outra novidade desta edição é a participação dos permissionários das feiras livres municipais, com produtos tradicionais como pastel e caldo de cana, aproximando ainda mais a festa do cotidiano dos jundiaienses.
O espaço Deguste também é destaque, reunindo opções gastronômicas que beneficiam entidades assistenciais, comunidades e bairros da cidade, reforçando o caráter solidário do evento.
Espaço para crianças e pets
O Espaço Bambinos segue como ambiente dedicado às crianças, com alimentação e atividades recreativas e educativas durante todo o evento.
A Festa da Uva é ainda pet friendly, permitindo que os visitantes aproveitem a programação ao lado de seus animais de estimação, com responsabilidade e cuidado.
Entrada Solidária
A entrada é gratuita, com ingresso solidário mediante a doação voluntária de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. É importante que a contribuição seja feita de forma consciente, com itens próprios para consumo e dentro do prazo de validade.
As doações poderão ser entregues em qualquer uma das entradas do Parque da Uva, onde acontece o tradicional evento. Os alimentos arrecadados serão triados e organizados para a montagem de cestas básicas.
Serviço
Datas: 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026
Horários:
Sextas-feiras: das 18h às 22h
Sábados: das 10h às 22h
Domingos: das 10h às 21h
Local: Parque da Uva – avenida Jundiaí, s/n – Anhangabaú