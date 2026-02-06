Na sexta-feira (6), o ritmo do Carnaval ganha destaque no Espaço do Samba com o Bloco Carne com Queijo, seguido pelo Samba do Povo, reunindo intérpretes das escolas de samba para cantar grandes sambas-enredo. No sábado (7), a animação continua com a presença da Escola de Samba Arco-Íris, seguida pelo tradicional Bloco da Ponte Torta. Já no domingo (8), quem comanda o som é a Escola de Samba Império da Maringá, além do Tio Luiz Trio, que apresenta um repertório repleto de samba e brasilidades.

O último fim de semana da 41ª Festa da Uva de Jundiaí e 12ª Expo Vinhos promete movimentar o Parque da Uva com uma programação especial, marcada por muito samba, rock, diversidade cultural e atrações para todas as idades. Com a proximidade do Carnaval, a folia toma conta da festa, oferecendo ao público um ambiente completo para curtir em família, com música, gastronomia, tradição e inclusão.

Os amantes do rock também têm vez no último final de semana. Na sexta-feira, a atração é a banda Still Folk. No sábado, o público poderá conferir uma sequência intensa de shows com Bentivi Banda, Elder Lopes e Banda, Atrozes, Alcohollica – Metallica Cover, Gui Simões, Stereo City e a sensação da noite, Aranhas Amplificadas. Encerrando a programação rock no domingo, sobem ao palco Geisa Mel e Banda, Rockabongs e Juliana Kosso Rock Band.

Cultura, arte e diversidade de atrações

Além dos shows, a festa segue com uma programação variada todos os dias, incluindo sertanejo, pop rock, MPB, intervenções artísticas, cortejo da uva e o tradicional Brinde ao Pôr do Sol. No sábado e domingo, o público poderá acompanhar apresentações de cosplay e o Concurso de Cosplay, além de DJ, apresentações circenses e muita dança, com performances das academias da cidade.

Encontros, inclusão e acessibilidade como marca do evento

A Festa da Uva tem também opções de acessibilidade e inclusão. No sábado, das 10h às 14h, acontece o Encontro de Motociclistas Surdos, com saída do Paço Municipal. No domingo, o público poderá conferir a intervenção artística inclusiva “O Sombra”, com os artistas surdos Victor Hugo e Polyana Cristina, que percorrem o parque interagindo com o público por meio de gestos, movimentos e linguagem corporal, transformando o cotidiano em uma performance divertida e surpreendente.