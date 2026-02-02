A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí segue movimentando a cidade e consolidando seu sucesso como o maior evento do gênero da América Latina. Durante o terceiro final de semana, realizado nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro, o Parque da Uva recebeu 74,3 mil visitantes, mantendo o alto fluxo de público e o clima de celebração, cultura e convivência familiar.
A análise do período, com base nos registros de visitantes que indicaram presença nas datas, revela a diversidade de públicos e o impacto positivo do evento para o turismo e a economia local.
“Os números do terceiro final de semana mostram a consistência e a força da Festa da Uva de Jundiaí. Receber mais de 74 mil pessoas em três dias, vindas de diferentes regiões do Brasil e até de outros países, demonstra que o evento é plural, atrativo e bem estruturado. Além de valorizar nossa cultura, nossos produtores e artistas, a festa gera impacto econômico positivo e oferece experiências para todos os públicos, das famílias aos jovens, dos apreciadores de vinho aos que vêm em busca de lazer e convivência”, destacou a secretária de Agronegócio Abastecimento e Turismo, Marcela Moro.
Neste terceiro final de semana, foram identificados visitantes de 189 municípios diferentes, reforçando o alcance regional e nacional da Festa da Uva. O levantamento também apontou a presença de visitantes de 17 estados brasileiros, com destaque para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina, além de registros vindos do Amazonas, Acre, Bahia, Paraná, entre outros. O evento também voltou a atrair turistas internacionais, com visitantes procedentes de Paraguai, Portugal, Suécia, Japão, Finlândia e Cuba, evidenciando a projeção internacional da festa.
Para muitos visitantes, a Festa da Uva se tornou um programa fixo nos finais de semana. Rodrigo e Gislaine, acompanhados de um grupo de amigos, marcaram presença em todos os finais de semana do evento. “O clima da festa é muito bom. A gente aproveitou a noite para curtir uma cerveja bem gelada, ouvir rock’n’roll e encontrar os amigos”, comentaram.
O ambiente descontraído também foi cenário para encontros entre amigas, que aproveitaram a noite para brindar em boa companhia, reforçando o caráter acolhedor e democrático da festa.
Na Vila do Vinho, os brindes foram constantes. O espaço se destacou como uma oportunidade para o público conhecer e degustar diferentes aromas e rótulos das adegas da cidade, valorizando a produção local e a tradição vitivinícola de Jundiaí. Os casais aproveitaram prestigiar as adegas e brindar a vida!
Outro espaço que vem conquistando cada vez mais visitantes é o Espaço Geek, que caiu no gosto dos adolescentes e jovens, atraídos por jogos, interatividade e muita diversão.
E quem também marcou presença em grande número foram os pets. Durante o fim de semana, o Parque da Uva ficou ainda mais animado com a circulação de cães de todos os portes, acompanhando seus tutores e reforçando o ambiente familiar e pet friendly do evento. Mas para quem deseja adotar um amigo de quatro patas, o Debea está com uma feirinha de adoção no local.
A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí segue com programação variada e espaços pensados para todas as idades, reafirmando seu papel como um dos principais eventos turísticos, culturais e gastronômicos do país.