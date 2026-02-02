A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí segue movimentando a cidade e consolidando seu sucesso como o maior evento do gênero da América Latina. Durante o terceiro final de semana, realizado nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro, o Parque da Uva recebeu 74,3 mil visitantes, mantendo o alto fluxo de público e o clima de celebração, cultura e convivência familiar.

A análise do período, com base nos registros de visitantes que indicaram presença nas datas, revela a diversidade de públicos e o impacto positivo do evento para o turismo e a economia local.

“Os números do terceiro final de semana mostram a consistência e a força da Festa da Uva de Jundiaí. Receber mais de 74 mil pessoas em três dias, vindas de diferentes regiões do Brasil e até de outros países, demonstra que o evento é plural, atrativo e bem estruturado. Além de valorizar nossa cultura, nossos produtores e artistas, a festa gera impacto econômico positivo e oferece experiências para todos os públicos, das famílias aos jovens, dos apreciadores de vinho aos que vêm em busca de lazer e convivência”, destacou a secretária de Agronegócio Abastecimento e Turismo, Marcela Moro.