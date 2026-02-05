Na comparação com 2024, os roubos de carga caíram 52% (de 56 para 27), os furtos de veículos tiveram redução de 20% (de 574 para 462), os roubos em geral diminuíram 19% (de 729 para 589), os roubos de veículos caíram 17% (de 190 para 157) e os furtos em geral recuaram 14% (de 4.761 para 4.084). Em 2025, Jundiaí não registrou nenhum caso de latrocínio.

Os principais indicadores criminais de Jundiaí apresentaram redução em 2025, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP). As estatísticas consolidadas do ano, divulgadas nesta semana, apontam queda significativa nos crimes, aliada ao aumento da produtividade policial, resultado do trabalho integrado da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) com as demais forças de segurança.

A produtividade policial também apresentou avanços expressivos. As apreensões de armas ilegais cresceram 65% (de 95 para 157) e as apreensões de drogas aumentaram 34% (de 80 para 107). O número de infratores presos em flagrante subiu 12%, passando de 1.266 em 2024 para 1.423 em 2025. Já o total de prisões efetuadas cresceu 23%, de 1.516 para 1.862.

O prefeito Gustavo Martinelli destacou que os números confirmam a efetividade das ações adotadas pela gestão. “Segurança pública se faz com planejamento, integração e investimentos bem direcionados. Os dados mostram que estamos no caminho certo, com uma Guarda Municipal fortalecida, tecnologia a serviço da população e ações que trazem resultados concretos para quem vive em Jundiaí”, ressaltou.

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, os resultados refletem o fortalecimento da atuação integrada entre as forças de segurança e o investimento em inteligência. “A Guarda Municipal tem promovido maior colaboração com as demais polícias por meio do compartilhamento de dados, estratégia e presença constante nas ruas. O trabalho da GMJ alia preparo técnico, inteligência operacional e proximidade com o cidadão”, afirmou.