Os principais indicadores criminais de Jundiaí apresentaram redução em 2025, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP). As estatísticas consolidadas do ano, divulgadas nesta semana, apontam queda significativa nos crimes, aliada ao aumento da produtividade policial, resultado do trabalho integrado da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) com as demais forças de segurança.
Na comparação com 2024, os roubos de carga caíram 52% (de 56 para 27), os furtos de veículos tiveram redução de 20% (de 574 para 462), os roubos em geral diminuíram 19% (de 729 para 589), os roubos de veículos caíram 17% (de 190 para 157) e os furtos em geral recuaram 14% (de 4.761 para 4.084). Em 2025, Jundiaí não registrou nenhum caso de latrocínio.
A produtividade policial também apresentou avanços expressivos. As apreensões de armas ilegais cresceram 65% (de 95 para 157) e as apreensões de drogas aumentaram 34% (de 80 para 107). O número de infratores presos em flagrante subiu 12%, passando de 1.266 em 2024 para 1.423 em 2025. Já o total de prisões efetuadas cresceu 23%, de 1.516 para 1.862.
O prefeito Gustavo Martinelli destacou que os números confirmam a efetividade das ações adotadas pela gestão. “Segurança pública se faz com planejamento, integração e investimentos bem direcionados. Os dados mostram que estamos no caminho certo, com uma Guarda Municipal fortalecida, tecnologia a serviço da população e ações que trazem resultados concretos para quem vive em Jundiaí”, ressaltou.
Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, os resultados refletem o fortalecimento da atuação integrada entre as forças de segurança e o investimento em inteligência. “A Guarda Municipal tem promovido maior colaboração com as demais polícias por meio do compartilhamento de dados, estratégia e presença constante nas ruas. O trabalho da GMJ alia preparo técnico, inteligência operacional e proximidade com o cidadão”, afirmou.
Guilherme Balbino Rigo reforçou que, ao longo de todo o ano de 2025, os índices criminais se mantiveram em queda. Ele também destacou o processo de modernização da GMJ, com novas legislações, renovação de viaturas, aquisição de equipamentos, armamentos, uniformes e tecnologia de ponta. “Os investimentos da Administração Municipal contribuem diretamente para esses resultados positivos. Seguiremos aprimorando a Guarda Municipal para garantir mais tranquilidade à população jundiaiense”, completou.
Muralha Paulista
O avanço tecnológico marcou o período com a adesão ao programa estadual Muralha Paulista, que permite acesso ao banco de imagens do Estado para reconhecimento facial e à integração do videomonitoramento da GMJ com as polícias estaduais. A Secretaria também firmou convênio com o Infocrim 4.0, integrando dados de ocorrências em tempo real, e passou a acessar o Alerta Brasil, da Polícia Rodoviária Federal, conectando o videomonitoramento municipal ao sistema federal.
Outro destaque foi o lançamento do aplicativo 153 Jundiaí, que possibilita à população registrar denúncias por texto, áudio, fotos e vídeos, com geolocalização automática pelo smartphone.
A criação da Ronda Rural da GMJ garantiu presença permanente nas áreas rurais, atendendo demandas históricas de agricultores e moradores. Como reforço à prevenção, cinco torres de segurança foram instaladas em pontos estratégicos da cidade, equipadas com câmeras de reconhecimento facial, iluminação e comunicação direta com o Centro de Controle Operacional da GMJ.
No campo Legislativo, 2025 também registrou avanços, com o encaminhamento à Câmara Municipal da Lei do Silêncio e de outras normas estruturantes, que ampliam a autonomia da Guarda Municipal, modernizam procedimentos e garantem maior segurança jurídica para a atuação da corporação.