No mês das celebrações dos 369 anos de Jundiaí, a Prefeitura entregou nesta segunda-feira (29), na Praça da Matriz, no Centro, 20 novas viaturas da Guarda Municipal (GMJ). Estes veículos se juntam aos sete já entregues em 2025 e fazem parte do plano da Administração de melhoria da segurança, que prevê também a qualificação e o aumento do efetivo da Corporação, a contratação de novos agentes e o investimento cada vez maior em tecnologia, armas e equipamentos.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, aumentar a frota da Guarda Municipal de Jundiaí em seu primeiro ano de mandato é também reafirmar o compromisso com a melhoria contínua dos serviços públicos. “Todas as entregas que realizamos desde o começo de 2025 não são apenas investimentos; são caminhos que abrimos para o desenvolvimento da nossa cidade. Com mais segurança, queremos que cada munícipe sinta que Jundiaí está avançando junto com sua gente. A segurança dos cidadãos é prioridade do nosso governo”, destacou.
Segundo o secretário de Segurança Pública de Jundiaí, Guilherme Balbino Rigo, a Guarda Municipal está sendo modernizada, com novas viaturas, equipamentos, armamentos e uniformes, além de tecnologia de ponta e mais integração com as demais forças policiais. “Os investimentos da Administração na Segurança já estão gerando resultados positivos, com a queda sistemática dos índices criminais este ano, principalmente de furtos e roubos em geral e de veículos. Continuaremos melhorando a Guarda Municipal para que os munícipes possam se locomover e viver com mais tranquilidade”, emendou.
Ano de conquistas na Segurança
Ainda de acordo com o secretário, 2025 foi um período de desafios orçamentários, mas de conquistas efetivas. Enfrentando limitações, a pasta organizou prioridades em conjunto com as secretarias de Finanças, Justiça e Cidadania e Administração e Gestão de Pessoas. O planejamento garantiu estrutura e equipamentos à corporação e permitiu avançar em políticas de prevenção, proteção e inteligência policial.
A integração operacional entre Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar foi ampliada ao longo do ano, resultando em um monitoramento mais qualificado, compartilhamento de dados estratégicos e maior identificação de criminosos. O trabalho conjunto refletiu em queda de furtos, roubos e crimes violentos, conforme boletins oficiais divulgados ao longo do ano. Guilherme Balbino Rigo reforça que o enfrentamento ao crime passa cada vez mais por inteligência e prevenção, com uso de bases de dados e ações coordenadas.
O avanço tecnológico também marcou o período. A Secretaria aderiu ao programa estadual “Muralha Paulista”, com reconhecimento facial e cruzamento de informações para localização de procurados. A pasta firmou convênio com o Infocrim 4.0, integrando dados de ocorrências em tempo real, e passou a acessar o Alerta Brasil, da Polícia Rodoviária Federal, conectando o monitoramento municipal às câmeras federais. A Prefeitura lançou ainda o aplicativo 153, que permite denúncias com envio de fotos, vídeos e geolocalização pelo celular.
A criação da Ronda Rural garantiu presença permanente no campo, com patrulhamento ostensivo e atuação de inteligência em áreas produtivas, atendendo demandas históricas de agricultores e sitiantes. Como reforço à prevenção, cinco torres de segurança foram instaladas em pontos estratégicos, equipadas com câmeras, iluminação e comunicação direta com o Centro de Operações Táticas da GMJ.
No campo legislativo, 2025 registrou avanço com o encaminhamento à Câmara da Lei do Silêncio e Autonomia Operacional, proposta que moderniza procedimentos administrativos, fortalece a atuação da GMJ e intensifica o combate aos “pancadões”, à perturbação do sossego e ilícitos correlatos.
Para 2026, a Secretaria Municipal de Segurança Pública projeta a expansão do videomonitoramento, novas tecnologias, intensificação da proteção escolar, políticas preventivas, ampliação do patrulhamento, o chamamento dos guardas aprovados em concurso e mais integração com o Governo do Estado e as forças federais. “Segurança se constrói com planejamento, tecnologia e presença permanente nos territórios”, encerrou o secretário de Segurança Pública de Jundiaí.