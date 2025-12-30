No mês das celebrações dos 369 anos de Jundiaí, a Prefeitura entregou nesta segunda-feira (29), na Praça da Matriz, no Centro, 20 novas viaturas da Guarda Municipal (GMJ). Estes veículos se juntam aos sete já entregues em 2025 e fazem parte do plano da Administração de melhoria da segurança, que prevê também a qualificação e o aumento do efetivo da Corporação, a contratação de novos agentes e o investimento cada vez maior em tecnologia, armas e equipamentos.

Para o prefeito Gustavo Martinelli, aumentar a frota da Guarda Municipal de Jundiaí em seu primeiro ano de mandato é também reafirmar o compromisso com a melhoria contínua dos serviços públicos. “Todas as entregas que realizamos desde o começo de 2025 não são apenas investimentos; são caminhos que abrimos para o desenvolvimento da nossa cidade. Com mais segurança, queremos que cada munícipe sinta que Jundiaí está avançando junto com sua gente. A segurança dos cidadãos é prioridade do nosso governo”, destacou.

Segundo o secretário de Segurança Pública de Jundiaí, Guilherme Balbino Rigo, a Guarda Municipal está sendo modernizada, com novas viaturas, equipamentos, armamentos e uniformes, além de tecnologia de ponta e mais integração com as demais forças policiais. “Os investimentos da Administração na Segurança já estão gerando resultados positivos, com a queda sistemática dos índices criminais este ano, principalmente de furtos e roubos em geral e de veículos. Continuaremos melhorando a Guarda Municipal para que os munícipes possam se locomover e viver com mais tranquilidade”, emendou.