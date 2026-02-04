Com as novas regras federais para emissão de CNH, que simplificaram e baratearam o processo, a procura pela primeira habilitação cresceu em Jundiaí. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), na cidade, houve um crescimento de 22% na procura por CNH. Em janeiro de 2025, eram 695 condutores em processo para obtenção de CNH. Já em janeiro deste ano, são 850 processos em andamento.

Ainda assim, a alta de Jundiaí é mais baixa que de outras cidades, como a Capital, que em janeiro deste ano, entre os dias 1º e 28, na comparação com janeiro de 2025, teve procura 35% maior por CNHs (24.640 x 18.270, no total). Em Campinas, a alta chegou a 43% (2.772 x 1.934). E, em São José dos Campos, a 50% (1.763 x 1.172). Barueri, com movimento 49% maior, Araraquara com 46% e Presidente Prudente com 55% foram outras cidades com aumento expressivo.

LEIA MAIS: