Jundiaí ocupa a 13ª posição no ranking, ficando atrás de cidades como São Paulo, Osasco, Guarulhos, Barueri, Santos, São José dos Campos, Sorocaba, Santo André, Matão, São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto e Campinas.

Jundiaí está entre as 100 cidades do Estado de São Paulo que mais geraram empregos com carteira assinada em 2025. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Ao todo foram criadas 3.210 vagas no município.

O Brasil gerou o total de 1.279.498 vagas em 2025. Os dados revelam que São Paulo foi o estado que mais criou oportunidades no ano passado entre todos os estados brasileiros, o equivalente a 900 vagas por dia, sendo 24,3% do total de vagas no país. A geração de empregos no estado teve aumento de 2,17% em relação ao ano passado.

A região Sudeste registrou saldo de 504.972 postos de trabalho formal, avanço de 2,1% em relação a 2024. O estado de São Paulo foi responsável por 61,6% do total de vagas da região.

Setores com mais contratações

O setor de Serviços foi o que mais gerou vagas formais em 2025 no estado – foram quase 185 mil postos criados, 60% do total. Veja abaixo:

Serviços: 184.858;

Comércio: 61.583;

Construção: 23.591;

Indústria: 22.638;

Agropecuária: 18.559.

Salário médio