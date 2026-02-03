Jundiaí está entre as 100 cidades do Estado de São Paulo que mais geraram empregos com carteira assinada em 2025. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Ao todo foram criadas 3.210 vagas no município.
Jundiaí ocupa a 13ª posição no ranking, ficando atrás de cidades como São Paulo, Osasco, Guarulhos, Barueri, Santos, São José dos Campos, Sorocaba, Santo André, Matão, São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto e Campinas.
O Brasil gerou o total de 1.279.498 vagas em 2025. Os dados revelam que São Paulo foi o estado que mais criou oportunidades no ano passado entre todos os estados brasileiros, o equivalente a 900 vagas por dia, sendo 24,3% do total de vagas no país. A geração de empregos no estado teve aumento de 2,17% em relação ao ano passado.
A região Sudeste registrou saldo de 504.972 postos de trabalho formal, avanço de 2,1% em relação a 2024. O estado de São Paulo foi responsável por 61,6% do total de vagas da região.
Setores com mais contratações
O setor de Serviços foi o que mais gerou vagas formais em 2025 no estado – foram quase 185 mil postos criados, 60% do total. Veja abaixo:
- Serviços: 184.858;
- Comércio: 61.583;
- Construção: 23.591;
- Indústria: 22.638;
- Agropecuária: 18.559.
Salário médio
Os dados revelam ainda que o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país no ano: R$ 2.597,14, alta de 1,08%, seguido por Distrito Federal (R$ 2.443,02), Santa Catarina (R$ 2.334,28) e Rio de Janeiro (R$ 2.313,37). No Brasil, o salário médio ficou em R$ 2.294,62, alta de 1,4%. O Sudeste foi a região com maior valor no país, R$ 2.449,16.
Trampolim e PATs
O Governo de São Paulo conta com mais de 200 unidades dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) espalhadas por todo o estado para auxiliar quem está em busca de emprego. Os trabalhadores de São Paulo contam ainda com o Trampolim, plataforma digital gratuita que reúne vagas de emprego e cursos de qualificação.
Além de apresentar uma curadoria de vagas de emprego e cursos, ela também oferece testes de habilidades e uma ferramenta para criação de currículo profissional. Há também uma seção dedicada exclusivamente para o público idoso que busca recolocação profissional. Por lá, o público 60+ consegue acessar microcrédito e cursos de qualificação profissional.
Já os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) realizam a intermediação de mão de obra e concentram serviços gratuitos à população, destinados à geração de emprego e renda. Para atendimento nas unidades, deve-se comparecer diretamente ao Posto mais próximo com RG, CPF e Carteira de Trabalho.