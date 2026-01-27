Jundiaí apresentou um crescimento de 23% no número de empresas abertas em 2025. De acordo com dados da Prefeitura, por meio do Departamento de Licenciamento de Atividades (DLA) foram registradas 8.001 novas empresas no ano, contra 6.508 em 2024. O município seguiu a tendência do Estado de São Paulo, com aumento de 10%, segundo números divulgados pelo Governo do Estado.
A maior parte das aberturas em 2025 foi de microempresas (ME) que totalizaram 4.802 novos registros. Em seguida aparecem os microempreendedores individuais (MEI), com 1.200 aberturas, as empresas de pequeno porte (EPP), com 776, e outros portes somando 1.223 novas empresas.
O saldo líquido de 2025 também foi positivo, ou seja, tiveram mais aberturas do que fechamentos de CNPJs. Considerando 3.036 encerramentos no período, o município fechou o ano com 4.965 empresas a mais em funcionamento. Atualmente, Jundiaí conta com 62.342 empresas ativas, somando todos os portes, conforme informações do Cadastro Fiscal Mobiliário.
Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, o resultado reflete o trabalho contínuo da administração municipal para fortalecer o ambiente de negócios. “Jundiaí tem se consolidado como uma cidade favorável aos negócios, com segurança jurídica, agilidade nos processos e políticas públicas voltadas ao empreendedor. Esse crescimento no número de empresas demonstra a confiança dos empreendedores no município e o fortalecimento da nossa economia local”, destacou.
Tendência estadual
O desempenho de Jundiaí acompanha a tendência estadual. Em todo o estado de São Paulo, o empreendedorismo também segue em alta. Em 2025, foram abertas 405 mil novas empresas, um crescimento de 10% em relação a 2024, quando foram registradas 368 mil constituições, segundo dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.