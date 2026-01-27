Jundiaí apresentou um crescimento de 23% no número de empresas abertas em 2025. De acordo com dados da Prefeitura, por meio do Departamento de Licenciamento de Atividades (DLA) foram registradas 8.001 novas empresas no ano, contra 6.508 em 2024. O município seguiu a tendência do Estado de São Paulo, com aumento de 10%, segundo números divulgados pelo Governo do Estado.

A maior parte das aberturas em 2025 foi de microempresas (ME) que totalizaram 4.802 novos registros. Em seguida aparecem os microempreendedores individuais (MEI), com 1.200 aberturas, as empresas de pequeno porte (EPP), com 776, e outros portes somando 1.223 novas empresas.

O saldo líquido de 2025 também foi positivo, ou seja, tiveram mais aberturas do que fechamentos de CNPJs. Considerando 3.036 encerramentos no período, o município fechou o ano com 4.965 empresas a mais em funcionamento. Atualmente, Jundiaí conta com 62.342 empresas ativas, somando todos os portes, conforme informações do Cadastro Fiscal Mobiliário.