A Prefeitura de Jundiaí ampliou os serviços digitais disponíveis no ‘Cartão da Gente’. A partir de agora, os moradores cadastrados têm acesso rápido, prático e seguro às informações e serviços do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de forma automatizada.
Para ter acesso ao serviço, o contribuinte deve concluir o cadastro no ‘Cartão da Gente’ e clicar na aba “finanças”. Em seguida, basta clicar em “2ª via da parcela do IPTU” para ter acesso ao documento.
LEIA MAIS:
A iniciativa otimiza o tempo do contribuinte e garante mais segurança no acesso às informações fiscais. O sistema foi desenvolvido pela Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun), em parceria com a Secretaria de Finanças (SMFIN).
Praticidade e segurança
Por meio da aba IPTU, disponível no aplicativo da Prefeitura de Jundiaí, o contribuinte pode consultar dados do imposto e acessar diversos serviços de forma totalmente digital, como a emissão da segunda via do carnê, possibilidade de pagamento via Pix, com uso de QR Code, além do pagamento por código de barras nos bancos credenciados e parcelamentos.
“Integrar o IPTU ao ‘Cartão da Gente’ é, acima de tudo, facilitar a vida do cidadão. É tecnologia aplicada de forma simples, para encurtar caminhos burocráticos e aproximar ainda mais a Prefeitura das pessoas. A inovação inclusiva é parte essencial do nosso objetivo de melhorar o dia a dia de quem mora em Jundiaí”, destacou o secretário de Governo, Abner Andrade.
Tecnologia e facilidades
Segundo o coordenador de sistemas da Cijun, João Alfredo Galembech Júnior, a principal vantagem do novo sistema está na união entre facilidade de uso e segurança da informação.
“Com o ‘Cartão da Gente’, conseguimos garantir que o CPF é realmente do cidadão. A partir disso, o sistema lista automaticamente todos os imóveis registrados em seu nome, sem a necessidade de informar número de cadastro ou ter o carnê em mãos. O contribuinte consegue acessar, parcelar e pagar o IPTU com poucos cliques. Além de facilitar a vida do cidadão, o sistema assegura que estamos lidando com o titular correto das informações, evitando acessos indevidos e garantindo o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados”, detalhou.
Segundo o presidente da Cijun, Michel Domingues, o projeto foi desenvolvido de forma integrada e priorizando a segurança. “O sistema foi desenvolvido com foco em segurança, escalabilidade e integração com os sistemas tributários do município. A solução permite o processamento do pagamento de forma ágil e confiável, garantindo a integridade das informações e uma experiência simples para o cidadão. É um exemplo de como a tecnologia pode ser aplicada para transformar serviços essenciais e gerar valor público”, afirmou.
Benefícios do ‘Cartão da Gente’
O programa integra toda a estrutura de dados do município, permitindo que o munícipe consulte informações, realize cadastros e agende serviços de diferentes áreas. Atualmente, o ‘Cartão da Gente’ oferece benefícios exclusivos, como 20% de desconto no estacionamento da Festa da Uva. Para ter acesso, o munícipe deve baixar o aplicativo oficial da Prefeitura de Jundiaí e realizar o cadastro no ‘Cartão da Gente’. Somente os moradores que concluírem o cadastro vão poder utilizar o Cartão.