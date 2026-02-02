Segundo o coordenador de sistemas da Cijun, João Alfredo Galembech Júnior, a principal vantagem do novo sistema está na união entre facilidade de uso e segurança da informação.

“Com o ‘Cartão da Gente’, conseguimos garantir que o CPF é realmente do cidadão. A partir disso, o sistema lista automaticamente todos os imóveis registrados em seu nome, sem a necessidade de informar número de cadastro ou ter o carnê em mãos. O contribuinte consegue acessar, parcelar e pagar o IPTU com poucos cliques. Além de facilitar a vida do cidadão, o sistema assegura que estamos lidando com o titular correto das informações, evitando acessos indevidos e garantindo o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados”, detalhou.

Segundo o presidente da Cijun, Michel Domingues, o projeto foi desenvolvido de forma integrada e priorizando a segurança. “O sistema foi desenvolvido com foco em segurança, escalabilidade e integração com os sistemas tributários do município. A solução permite o processamento do pagamento de forma ágil e confiável, garantindo a integridade das informações e uma experiência simples para o cidadão. É um exemplo de como a tecnologia pode ser aplicada para transformar serviços essenciais e gerar valor público”, afirmou.

Benefícios do ‘Cartão da Gente’

O programa integra toda a estrutura de dados do município, permitindo que o munícipe consulte informações, realize cadastros e agende serviços de diferentes áreas. Atualmente, o ‘Cartão da Gente’ oferece benefícios exclusivos, como 20% de desconto no estacionamento da Festa da Uva. Para ter acesso, o munícipe deve baixar o aplicativo oficial da Prefeitura de Jundiaí e realizar o cadastro no ‘Cartão da Gente’. Somente os moradores que concluírem o cadastro vão poder utilizar o Cartão.