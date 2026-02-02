03 de fevereiro de 2026
PROVÃO PAULISTA

Terceira chamada é divulgada; alunos já podem consultar resultado

Por Da redação | Agência São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) disponibilizou para consulta nesta segunda-feira (2) o resultado da terceira chamada para matrículas do Provão Paulista Seriado. 
Os candidatos matriculados na 3ª série do ensino médio das redes públicas no ano passado ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem consultar o resultado no portal do Provão e ficarem atentos aos prazos de matrícula de cada instituição.

As vagas são para a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs). Esta é a última chamada unificada do Provão. As matrículas devem ser feitas ainda nesta semana.

Serviço

Matrículas da 3ª chamada: 
USP: de 04/02, às 8h, até 05/02, às 12h;
Unesp: 03/02, às 14h, até 05/02;
Unicamp: das 9h do dia 03/02 às 17h do dia 04/02;
Fatecs: 03/02 a 05/02/2026.

