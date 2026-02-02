Um homem suspeito de praticar ao menos quatro assaltos em quatro dias contra farmácias e lojas de conveniência, em Jundiaí, foi preso neste domingo (1), no Centro da cidade, por policiais militares do 11º Batalhão. Ele suspeito havia se hospedado em uma pensão no Centro, onde passou a morar utilizando o dinheiro obtido nos crimes. No local, ele também escondia dinheiro e produtos roubados.

A prisão ocorreu após a PM ser acionada via 190 por uma funcionária de uma farmácia que havia acabado de ser roubada. À equipe, a vítima relatou que um homem usando boné azul, blusa e bermuda pretas, calçado marrom e mochila cinza entrou no estabelecimento, pediu um produto e, no momento do pagamento, anunciou o assalto, fazendo menção de estar armado e ameaçando a funcionária para que entregasse o dinheiro do caixa.

Durante patrulhamento nas imediações, os policiais localizaram um homem com as mesmas características saindo de uma pizzaria. Ele foi abordado e, com ele, foram encontrados R$ 300. Questionado, o suspeito confessou os crimes e informou estar hospedado em uma pensão próxima.