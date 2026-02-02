Um homem suspeito de praticar ao menos quatro assaltos em quatro dias contra farmácias e lojas de conveniência, em Jundiaí, foi preso neste domingo (1), no Centro da cidade, por policiais militares do 11º Batalhão. Ele suspeito havia se hospedado em uma pensão no Centro, onde passou a morar utilizando o dinheiro obtido nos crimes. No local, ele também escondia dinheiro e produtos roubados.
A prisão ocorreu após a PM ser acionada via 190 por uma funcionária de uma farmácia que havia acabado de ser roubada. À equipe, a vítima relatou que um homem usando boné azul, blusa e bermuda pretas, calçado marrom e mochila cinza entrou no estabelecimento, pediu um produto e, no momento do pagamento, anunciou o assalto, fazendo menção de estar armado e ameaçando a funcionária para que entregasse o dinheiro do caixa.
Durante patrulhamento nas imediações, os policiais localizaram um homem com as mesmas características saindo de uma pizzaria. Ele foi abordado e, com ele, foram encontrados R$ 300. Questionado, o suspeito confessou os crimes e informou estar hospedado em uma pensão próxima.
Os policiais foram até o local e foram atendidos pelo proprietário da pensão, que confirmou que o hóspede havia entrado rapidamente em seu quarto minutos antes e saído em seguida. Com autorização, a equipe realizou buscas no quarto, onde encontrou a mochila, o boné e a blusa usados nos roubos.
A Polícia Militar já tinha conhecimento de uma sequência de assaltos a farmácias na região, todos com o mesmo modus operandi. Imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos confirmaram que o suspeito utilizava as mesmas roupas apreendidas.
No Distrito Policial, vítimas de outros roubos, ocorridos em dias anteriores, compareceram e reconheceram o suspeito.
Diante dos fatos, o delegado de plantão Francisco Felipe Preus ouviu as partes e determinou a prisão em flagrante do homem.