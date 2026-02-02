100 escolas estaduais que aderiram ao programa ‘Escola Cívico-Militar’ (ECM), da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), iniciam o ano letivo nesta segunda-feira (2). Em Jundiaí, a escola estadual João Batista Curado Professor é a única que aderiu ao programa e iniciou o ano escolar com o novo modelo.

De acordo com a Seduc, as escolas participantes estão distribuídas pela capital e em 88 cidades da região metropolitana, litoral e interior. Ainda segundo a pasta, todas elas foram selecionadas após consulta pública com as comunidades, tendo direito a voto mãe, pai ou responsável pelos alunos menores de 16 anos de idades, estudantes a partir de 16 anos de idade, ou familiares, em caso de abstenção de alunos dessa faixa etária, professores e outros profissionais da equipe escolar.

LEIA MAIS: