28 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CUIDADO E FORMAÇÃO

‘Reconecta Educação’ abre ano letivo da rede municipal

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado da primeira-dama Ellen Camila Martinelli, participou do evento
O prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado da primeira-dama Ellen Camila Martinelli, participou do evento

A Secretaria Municipal de Educação (SME) fez, nesta segunda-feira (27), no Teatro Polytheama, a abertura do ano letivo da rede municipal com o “Reconecta Educação 2026”, iniciativa que integra o Programa “Escola da Gente”, estruturado nos eixos Ambiental, Social e Governança.

A programação teve como destaque a palestra “Saúde mental, superação e equilíbrio emocional”, com o professor Leo Fraiman, psicoterapeuta e referência na área de saúde emocional e desenvolvimento humano, que abordou a importância do cuidado com o bem-estar emocional dos profissionais da educação.

LEIA MAIS:

Durante a abertura, a secretária municipal de Educação, Priscila Costa, destacou o sentido do encontro para a rede. “Mais do que o retorno ao trabalho, hoje iniciamos um movimento de reconexão. O Reconecta Educação convida cada profissional a integrar aprendizagem, diversidade, inclusão, sustentabilidade, arte e bem-estar emocional, fortalecendo a cultura do cuidado e das relações humanas nas escolas.”

O prefeito Gustavo Martinelli ressaltou os investimentos e avanços na educação municipal. “Estamos avançando com inclusão, ampliação de profissionais de apoio, valorização dos servidores, investimentos em infraestrutura e melhoria do atendimento às crianças. Tudo isso é resultado do trabalho diário de cada educador e do compromisso da rede com a transformação por meio da educação.”

Para a diretora da Emeb Maria Aparecida de Souza Ramos (Peixinho), Marisa Balastreire Angelo, o evento representa acolhimento e recomeço. “É um momento de boas-vindas e reconexão. Dá aquele friozinho na barriga de receber novas crianças e famílias, mas com expectativa positiva, carinho e preparo para um novo começo.”

O professor de Artes, Vitor Luciano, da Emeb Profª Glória da Silva Rocha Genovese, destacou a importância do cuidado emocional. “Começar o ano é sempre desafiador. Esse evento renova as energias, fortalece os professores e reforça que educar é transformar, sempre com acolhimento, afeto e gentileza.”

O Reconecta Educação se soma a outras ações formativas realizadas pela SME ao longo do mês, como a parceria com a Escola de Governo e Gestão (EGP), que ofereceu curso de Língua Portuguesa aos profissionais da rede, a formação voltada aos estagiários da educação inclusiva e o Happy Argos, que acontece nesta sexta-feira (30), das 10h às 20h, com 34 vivências e atrações culturais distribuídas em diferentes espaços do Complexo Argos.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários