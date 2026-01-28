A Secretaria Municipal de Educação (SME) fez, nesta segunda-feira (27), no Teatro Polytheama, a abertura do ano letivo da rede municipal com o “Reconecta Educação 2026”, iniciativa que integra o Programa “Escola da Gente”, estruturado nos eixos Ambiental, Social e Governança.

A programação teve como destaque a palestra “Saúde mental, superação e equilíbrio emocional”, com o professor Leo Fraiman, psicoterapeuta e referência na área de saúde emocional e desenvolvimento humano, que abordou a importância do cuidado com o bem-estar emocional dos profissionais da educação.