A Secretaria Municipal de Educação (SME) fez, nesta segunda-feira (27), no Teatro Polytheama, a abertura do ano letivo da rede municipal com o “Reconecta Educação 2026”, iniciativa que integra o Programa “Escola da Gente”, estruturado nos eixos Ambiental, Social e Governança.
A programação teve como destaque a palestra “Saúde mental, superação e equilíbrio emocional”, com o professor Leo Fraiman, psicoterapeuta e referência na área de saúde emocional e desenvolvimento humano, que abordou a importância do cuidado com o bem-estar emocional dos profissionais da educação.
LEIA MAIS:
- Estagiários da educação inclusiva participam de formação
- Educação e EGP oferecem curso de Língua Portuguesa a educadores
Durante a abertura, a secretária municipal de Educação, Priscila Costa, destacou o sentido do encontro para a rede. “Mais do que o retorno ao trabalho, hoje iniciamos um movimento de reconexão. O Reconecta Educação convida cada profissional a integrar aprendizagem, diversidade, inclusão, sustentabilidade, arte e bem-estar emocional, fortalecendo a cultura do cuidado e das relações humanas nas escolas.”
O prefeito Gustavo Martinelli ressaltou os investimentos e avanços na educação municipal. “Estamos avançando com inclusão, ampliação de profissionais de apoio, valorização dos servidores, investimentos em infraestrutura e melhoria do atendimento às crianças. Tudo isso é resultado do trabalho diário de cada educador e do compromisso da rede com a transformação por meio da educação.”
Para a diretora da Emeb Maria Aparecida de Souza Ramos (Peixinho), Marisa Balastreire Angelo, o evento representa acolhimento e recomeço. “É um momento de boas-vindas e reconexão. Dá aquele friozinho na barriga de receber novas crianças e famílias, mas com expectativa positiva, carinho e preparo para um novo começo.”
O professor de Artes, Vitor Luciano, da Emeb Profª Glória da Silva Rocha Genovese, destacou a importância do cuidado emocional. “Começar o ano é sempre desafiador. Esse evento renova as energias, fortalece os professores e reforça que educar é transformar, sempre com acolhimento, afeto e gentileza.”
O Reconecta Educação se soma a outras ações formativas realizadas pela SME ao longo do mês, como a parceria com a Escola de Governo e Gestão (EGP), que ofereceu curso de Língua Portuguesa aos profissionais da rede, a formação voltada aos estagiários da educação inclusiva e o Happy Argos, que acontece nesta sexta-feira (30), das 10h às 20h, com 34 vivências e atrações culturais distribuídas em diferentes espaços do Complexo Argos.