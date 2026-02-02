Um homem foi preso por policiais militares na manhã desta segunda-feira (2), em Campo Limpo Paulista, suspeito de ter assassinado a companheira em Lindoia, durante a madrugada. Por telefone, um dos guardas municipais de Lindoia que atenderam a ocorrência informou ao Jornal de Jundiaí que, a princípio, a vítima, de 41 anos, foi morta com golpes de marreta. No local do crime, entretanto, também foi encontrada uma faca, que também pode ter sido utilizada na ação criminosa.

Por meio de imagens de câmeras de monitoramento, foi possível apurar que o suspeito deixou a residência por volta das 4h30 e, pouco tempo depois, fugiu da cidade.

Em um trabalho conjunto entre o 4º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e o setor de inteligência do 11º Batalhão da PM de Jundiaí, os policiais conseguiram identificar que o suspeito havia se deslocado para a região de Jundiaí.