Os 31.945 alunos matriculados na Educação Infantil I e II e no Ensino Fundamental I da rede municipal de ensino de Jundiaí começaram a receber os kits escolares nesta segunda-feira (2). O calendário letivo de 2026 tem início nesta terça-feira (3).
A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Educação (SME). Os materiais são distribuídos em três modalidades: kit individual, kit sala e kit escola, totalizando um investimento de R$ 5.761.421,19.
Acompanhado da secretária de Educação, Priscila Costa, e de integrantes da pasta, o prefeito Gustavo Martinelli participou da entrega dos kits em quatro unidades da rede: EMEB Celsina Barbosa Pazinatto, no bairro Vila Nova Jundiaí; EMEB Helena Meirelles Maia Torres, na Vila Helena; EMEB Cesarina Fortarel; e EMEB Lázaro Miranda Duarte, ambas na Vila Nova Jundiainópolis.
“Estamos entregando um kit completo para cada aluno, composto por materiais adequados a cada faixa etária e segmento. Além do kit individual, também disponibilizamos o kit da sala de aula e o kit da escola, no caso da Educação Infantil. A Educação é prioridade para a Administração, e estamos garantindo toda a estrutura necessária para que nossas crianças tenham acesso ao melhor ensino possível”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.
A secretária de Educação ressaltou que os kits foram cuidadosamente elaborados para atender às necessidades pedagógicas de cada etapa de ensino. Ela também informou que os alunos da Educação Infantil II e do Ensino Fundamental receberão o uniforme escolar completo nas próximas semanas. De maneira inédita, os estudantes receberão mochilas; no caso das crianças da Educação Infantil II, as mochilas contam com rodinhas.
“Garantir que os materiais estejam disponíveis já no início das aulas permite que as crianças comecem o ano letivo com os recursos necessários para acompanhar as propostas pedagógicas. Essa entrega reafirma o compromisso do Governo com a Educação”, explicou Priscila Costa.
A diretora da EMEB Celsina Barbosa Pazinatto, Andrea Lo Monaco, ressaltou a importância dos materiais como suporte às atividades pedagógicas. “É uma ferramenta que contribui significativamente para a realização das propostas pedagógicas e fortalece o trabalho do dia a dia”, afirmou.
Aluna da EMEB Helena Meirelles Maia Torres, a pequena Maria Júlia, de 4 anos, recebeu o material ao lado do pai, Tiago de Marchi. “É muito importante saber que a Prefeitura está oferecendo esse apoio. Ter as ferramentas adequadas faz toda a diferença para garantir uma boa educação para todas as crianças da cidade”, disse.
Já Vanessa Tarício, mãe da aluna Ana Laura, do Grupo 4 da EMEB Celsina Barbosa Pazinatto, também comemorou o recebimento do kit. “O material é bem completo, com massinha, tesoura, lápis e borracha. Tem ótima qualidade e estamos ansiosos para o início das aulas”, concluiu.