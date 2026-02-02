A secretária de Educação ressaltou que os kits foram cuidadosamente elaborados para atender às necessidades pedagógicas de cada etapa de ensino. Ela também informou que os alunos da Educação Infantil II e do Ensino Fundamental receberão o uniforme escolar completo nas próximas semanas. De maneira inédita, os estudantes receberão mochilas; no caso das crianças da Educação Infantil II, as mochilas contam com rodinhas.

“Garantir que os materiais estejam disponíveis já no início das aulas permite que as crianças comecem o ano letivo com os recursos necessários para acompanhar as propostas pedagógicas. Essa entrega reafirma o compromisso do Governo com a Educação”, explicou Priscila Costa.

A diretora da EMEB Celsina Barbosa Pazinatto, Andrea Lo Monaco, ressaltou a importância dos materiais como suporte às atividades pedagógicas. “É uma ferramenta que contribui significativamente para a realização das propostas pedagógicas e fortalece o trabalho do dia a dia”, afirmou.

Aluna da EMEB Helena Meirelles Maia Torres, a pequena Maria Júlia, de 4 anos, recebeu o material ao lado do pai, Tiago de Marchi. “É muito importante saber que a Prefeitura está oferecendo esse apoio. Ter as ferramentas adequadas faz toda a diferença para garantir uma boa educação para todas as crianças da cidade”, disse.