Parque do Corrupira reabre com novas áreas e programação especial

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), entrega neste domingo (12), Dia das Crianças, a segunda fase de revitalização do Parque do Trabalhador – o tradicional Corrupira –, um dos espaços de lazer mais queridos da cidade. Nesta nova etapa, o parque recebeu uma série de melhorias e novas atrações para toda a família, reforçando seu papel como um dos principais pontos de convivência e recreação do município.

Novas atrações

Entre as novidades estão 20 novos quiosques cobertos, equipados com churrasqueiras, pias, mesas e bancos, totalizando agora 47 quiosques disponíveis ao público. O espaço também ganhou 33 áreas abertas com mesas e bancos, pista de caminhada, quadra de malha, uma cascata próxima à quadra de areia, além de novos brinquedos infantis e uma área ampliada para as crianças.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcos Galdino, ressaltou que o parque passa a oferecer ainda mais opções de lazer e estrutura. “Com esta entrega, o espaço conta agora com 80 áreas entre quiosques e áreas abertas, ampliando as possibilidades de convivência para os visitantes”, explicou.