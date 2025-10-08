Parque do Corrupira reabre com novas áreas e programação especial

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), entrega neste domingo (12), Dia das Crianças, a segunda fase de revitalização do Parque do Trabalhador – o tradicional Corrupira –, um dos espaços de lazer mais queridos da cidade. Nesta nova etapa, o parque recebeu uma série de melhorias e novas atrações para toda a família, reforçando seu papel como um dos principais pontos de convivência e recreação do município.
Novas atrações
Entre as novidades estão 20 novos quiosques cobertos, equipados com churrasqueiras, pias, mesas e bancos, totalizando agora 47 quiosques disponíveis ao público. O espaço também ganhou 33 áreas abertas com mesas e bancos, pista de caminhada, quadra de malha, uma cascata próxima à quadra de areia, além de novos brinquedos infantis e uma área ampliada para as crianças.
O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcos Galdino, ressaltou que o parque passa a oferecer ainda mais opções de lazer e estrutura. “Com esta entrega, o espaço conta agora com 80 áreas entre quiosques e áreas abertas, ampliando as possibilidades de convivência para os visitantes”, explicou.
“O Corrupira é um dos lugares mais frequentados pelas famílias de Jundiaí e de toda a região. Essas melhorias reforçam o nosso compromisso em cuidar dos espaços públicos e oferecer mais lazer, segurança e convivência para todos”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
Dia das Crianças – Diversão e programação
Para celebrar o Dia das Crianças, a prefeitura preparou uma programação especial no Corrupira, com atividades organizadas por diversas secretarias municipais. A ação é uma parceria entre as secretarias de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), de Cultura (SMCULT), de Esporte e Lazer (Smel) e de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp).
Gastronomia e lazer
A programação gastronômica contará com tendas e food trucks oferecendo 32 opções de comidas e bebidas variadas, além da participação dos permissionários das feiras livres e varejões municipais. Também estarão presentes o projeto Jundiahy Gastronomia de Rua, as Rotas Turísticas e o artesanato do programa Jundiaí Feito à Mão. As crianças poderão se divertir com brinquedos infláveis, passear no trenzinho e ganhar doces da Fini, além da distribuição de refrigerantes Ferráspari.
As atividades esportivas e recreativas acontecem na quadra de areia, com acompanhamento de professores e estagiários de Educação Física da Smel. Já a programação cultural se estende ao longo de todo o dia, com apresentações de DJ, voz e violão, recreação infantil e o coral infantojuvenil Cidade das Crianças, um dos corpos artísticos da SMCULT.
Para facilitar o acesso ao parque, durante o evento, as linhas de ônibus terão tarifa social de R$ 1, garantindo mais comodidade para quem quiser aproveitar o domingo em família no Corrupira.
Serviço:
Dia das Crianças Parque do Trabalhador – Corrupira.
Data: 12 de outubro
Abertura: 9h
Atendimento: (11) 4589-9541
Endereço: Avenida Nicola Accieri, 1900 – Corrupira
VEJA MAIS