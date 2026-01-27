A Prefeitura de Jundiaí confirmou nesta terça-feira (27) mais um caso de raiva em morcego registrado neste ano. Esta é a segunda ocorrência da doença registrada no município em menos de 15 dias. O animal da espécie insetívora foi encontrado morto próximo a churrasqueira de uma chácara, localizada no Fernandes.
Segundo a equipe da Vigilância em Saúde Ambiental (Visam) que esteve no loca, os moradores não tiveram contato com o morcego. A saúde deles e dos animais domésticos da chácara também foi avaliada, além da adoção dos protocolos de praxe.
“A participação da população é fundamental para a vigilância em saúde. Quando um munícipe nos comunica a presença de um morcego com comportamento atípico, como voando durante o dia, caído no chão, com dificuldade de se locomover, ou mesmo um animal encontrado morto, ele está ajudando diretamente na prevenção de uma doença grave como a raiva em nossa cidade”, salientou o coordenador da Visam e médico-veterinário, Luis Gustavo Grijota Nascimento.
Orientação
Em 2024 Jundiaí registrou 10 casos de raiva em morcegos. Já em 2025, a Visam registrou queda nos registros no município, totalizando seis casos em morcegos e um caso em gato.
A Visam orienta que, no caso de identificação de um morcego em situações não usuais, como as descritas acima, o órgão deve ser contatado imediatamente por meio dos telefones (11) 4589-6340 / 6350.
Havendo possibilidade, até a chegada dos técnicos da Visam, os moradores devem isolar o local onde o animal for encontrado ou imobilizá-lo, colocando sobre ele um anteparo como balde, pote de sorvete, pano ou uma caixa. Ação que deve ser realizada sem tocar o animal.
Outra medida necessária é que os tutores de cães e gatos atualizem, anualmente, a vacina antirrábica dos seus animais, protegendo os pets e, consequentemente, os familiares contra a doença, que leva à morte em praticamente 100% dos casos. O imunizante é disponibilizado gratuitamente pela Visam em sua sede, na rua dos Bandeirantes, 375, Vila Municipal. É preciso agendar horário por telefone.
Os morcegos são animais protegidos por lei, sendo considerados úteis ao homem e à natureza, devendo ser preservados. É crime ambiental matá-los ou agredi-los.