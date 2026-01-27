A Prefeitura de Jundiaí confirmou nesta terça-feira (27) mais um caso de raiva em morcego registrado neste ano. Esta é a segunda ocorrência da doença registrada no município em menos de 15 dias. O animal da espécie insetívora foi encontrado morto próximo a churrasqueira de uma chácara, localizada no Fernandes.

Segundo a equipe da Vigilância em Saúde Ambiental (Visam) que esteve no loca, os moradores não tiveram contato com o morcego. A saúde deles e dos animais domésticos da chácara também foi avaliada, além da adoção dos protocolos de praxe.

