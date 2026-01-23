Já nos primeiros dias de 2026, os municípios da Região de Jundiaí monitoram a ocorrência de raiva, especialmente em animais silvestres, como os morcegos. Até o momento, apenas um caso foi confirmado em Jundiaí, mas os municípios vizinhos têm pelo menos quatro casos em análise, pendentes de resultados.
Em Jundiaí, a Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM) confirmou, na última semana, um caso de raiva em morcego encontrado em um imóvel residencial no Medeiros. De acordo com o órgão, não houve contato com pessoas nem com animais de estimação. A VISAM informou que, como medida preventiva, foram intensificadas as ações do Programa de Vigilância da Raiva, com visitas técnicas a clínicas veterinárias e à Unidade Básica de Saúde da região. Em 2025, o município registrou sete casos positivos, sendo seis em morcegos e um em felino.
Em Campo Limpo Paulista, não há casos confirmados de raiva em 2026. Até agora, quatro amostras de morcegos foram encaminhadas para análise laboratorial, sendo uma com resultado negativo e as demais ainda em avaliação. Em 2025, o município registrou um caso positivo de raiva em morcego, além de ter analisado amostras de um boi e uma vaca, ambas negativas. Segundo a prefeitura, não há registros de raiva humana nem em animais domésticos.
Em Itatiba, o Centro de Controle de Zoonoses e Endemias (CCZE) informou que não há casos confirmados de raiva em 2026 nem em 2025, embora o município tenha amostras pendentes aguardando resultados laboratoriais. A quantidade de análises pendentes, porém, não foi informada. A prefeitura diz que a situação segue sendo monitorada de forma preventiva.
Itupeva também não registrou casos confirmados neste ano. O município teve apenas um caso em fevereiro de 2025, sem novas ocorrências desde então. Já Várzea Paulista informou que não possui casos confirmados de raiva no período recente.
As prefeituras de Jarinu, Cabreúva e Louveira foram procuradas, mas não retornaram aos questionamentos até o fechamento desta reportagem.
Orientação
A VISAM destaca que a vacina antirrábica é oferecida gratuitamente durante todo o ano em sua unidade, que fica na rua dos Bandeirantes, 375, na Vila Municipal, mediante agendamento pelos telefones (11) 4589-6340 e (11) 4589-6350.
“Manter a vacinação anual de cães e gatos é fundamental para a prevenção e para o fortalecimento da vigilância em saúde”, reforça o médico-veterinário Luis Gustavo Grijota Nascimento, coordenador da VISAM. Em caso de identificação de morcegos em situações incomuns, como dentro de residências, voando durante o dia ou caídos no chão, a orientação é acionar imediatamente a VISAM e não tocar no animal, aguardando o recolhimento para diagnóstico oficial.