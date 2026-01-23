Já nos primeiros dias de 2026, os municípios da Região de Jundiaí monitoram a ocorrência de raiva, especialmente em animais silvestres, como os morcegos. Até o momento, apenas um caso foi confirmado em Jundiaí, mas os municípios vizinhos têm pelo menos quatro casos em análise, pendentes de resultados.

Em Jundiaí, a Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM) confirmou, na última semana, um caso de raiva em morcego encontrado em um imóvel residencial no Medeiros. De acordo com o órgão, não houve contato com pessoas nem com animais de estimação. A VISAM informou que, como medida preventiva, foram intensificadas as ações do Programa de Vigilância da Raiva, com visitas técnicas a clínicas veterinárias e à Unidade Básica de Saúde da região. Em 2025, o município registrou sete casos positivos, sendo seis em morcegos e um em felino.

Em Campo Limpo Paulista, não há casos confirmados de raiva em 2026. Até agora, quatro amostras de morcegos foram encaminhadas para análise laboratorial, sendo uma com resultado negativo e as demais ainda em avaliação. Em 2025, o município registrou um caso positivo de raiva em morcego, além de ter analisado amostras de um boi e uma vaca, ambas negativas. Segundo a prefeitura, não há registros de raiva humana nem em animais domésticos.