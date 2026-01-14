Um morcego positivo para raiva foi localizado no bairro Medeiros, em Jundiaí. É o primeiro caso de 2026. A ação foi realizada pela Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), órgão da Secretaria de Promoção da Saúde, após contato da população.

O animal, de uma espécie insetívora, a Eptesicus furinalis, foi localizado na grade de escoamento de água do quintal de uma casa. Não houve contactantes humanos. Ainda nesta semana, haverá reforço nas medidas preconizadas pelo Programa de Vigilância da Raiva no bairro, com orientação aos moradores da localidade, clínicas veterinárias e Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro.

“Esse contato feito pelo munícipe, ao encontrar o animal com comportamento atípico, é fundamental para que possamos atuar, promovendo em tempo oportuno as ações de prevenção para os humanos e, também, para a população animal”, enfatiza Felipe Pedrosa, médico-veterinário da Visam. Ele lembra que a raiva é uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida dos animais ao ser humano, e é grave. “Os morcegos são importantes reservatórios naturais do vírus, inclusive os não-hematófagos que vivem nas cidades.”