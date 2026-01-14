Um morcego positivo para raiva foi localizado no bairro Medeiros, em Jundiaí. É o primeiro caso de 2026. A ação foi realizada pela Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), órgão da Secretaria de Promoção da Saúde, após contato da população.
O animal, de uma espécie insetívora, a Eptesicus furinalis, foi localizado na grade de escoamento de água do quintal de uma casa. Não houve contactantes humanos. Ainda nesta semana, haverá reforço nas medidas preconizadas pelo Programa de Vigilância da Raiva no bairro, com orientação aos moradores da localidade, clínicas veterinárias e Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro.
“Esse contato feito pelo munícipe, ao encontrar o animal com comportamento atípico, é fundamental para que possamos atuar, promovendo em tempo oportuno as ações de prevenção para os humanos e, também, para a população animal”, enfatiza Felipe Pedrosa, médico-veterinário da Visam. Ele lembra que a raiva é uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida dos animais ao ser humano, e é grave. “Os morcegos são importantes reservatórios naturais do vírus, inclusive os não-hematófagos que vivem nas cidades.”
Orientações
A Visam orienta que, em caso de identificação de um morcego em situações não usuais como no interior de residências, nos quintais, voando durante o dia ou caídos no chão, o órgão deve ser contatado imediatamente pelos telefones (11) 4589-6340 / 6350, para que os técnicos façam a retirada segura do animal.
Havendo a possibilidade, também deve-se isolar o cômodo em que o animal foi encontrado e ou imobilizá-lo, colocando sobre ele um anteparo como balde, pote de sorvete, pano ou caixa.
Outra medida necessária é que os tutores de cães e gatos atualizem, anualmente, o cartão vacinal antirrábica de seus pets. O imunizante é disponibilizado gratuitamente pela Visam a partir de agendamento telefônico e é direcionado a cães e gatos a partir de três meses de vida.
Os morcegos são animais protegidos por lei. Eles são considerados úteis ao homem e à natureza, devendo ser preservados. É crime ambiental matá-los ou agredi-los.
Em 2025, Jundiaí registrou seis casos de morcegos e um de gato positivos para raiva. Em 2024 foram 10 morcegos positivos.