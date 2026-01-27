A Prefeitura de Jundiaí, por meio das Assessorias de Políticas para a Juventude, Igualdade Racial e LGBT, vinculadas ao Núcleo de Articulação de Direitos Humanos, realizou nesta semana um ciclo de quatro rodas de conversa com adolescentes e jovens aprendizes da Associação de Ensino Social Profissionalizante (Espro) Jundiaí. A iniciativa integrou as ações do Janeiro Branco, campanha nacional voltada à conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental.

Com o tema “Falar Faz Bem: juventudes, identidades e saúde emocional”, os encontros tiveram como objetivo criar espaços seguros de escuta, diálogo e reflexão, abordando temas como identidade, pertencimento, autocuidado e os impactos emocionais das experiências vividas no cotidiano escolar, familiar e profissional. As atividades reforçaram que a saúde mental é fundamental para o bem-estar, a convivência social, o aprendizado e a qualidade de vida.

LEIA MAIS: