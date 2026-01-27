A Prefeitura de Jundiaí, por meio das Assessorias de Políticas para a Juventude, Igualdade Racial e LGBT, vinculadas ao Núcleo de Articulação de Direitos Humanos, realizou nesta semana um ciclo de quatro rodas de conversa com adolescentes e jovens aprendizes da Associação de Ensino Social Profissionalizante (Espro) Jundiaí. A iniciativa integrou as ações do Janeiro Branco, campanha nacional voltada à conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental.
Com o tema “Falar Faz Bem: juventudes, identidades e saúde emocional”, os encontros tiveram como objetivo criar espaços seguros de escuta, diálogo e reflexão, abordando temas como identidade, pertencimento, autocuidado e os impactos emocionais das experiências vividas no cotidiano escolar, familiar e profissional. As atividades reforçaram que a saúde mental é fundamental para o bem-estar, a convivência social, o aprendizado e a qualidade de vida.
Durante as rodas de conversa, os jovens participaram ativamente das discussões, compartilhando vivências e questionamentos. A metodologia adotada priorizou a troca de experiências e o acolhimento, fortalecendo a compreensão de que a saúde emocional é parte essencial da cidadania e da construção de relações mais respeitosas.
Como ferramenta educativa, foi aplicado o Bingo das Microviolências, dinâmica criada pelas assessorias, que convida os participantes a reconhecerem situações e expressões muitas vezes naturalizadas como “brincadeiras”, mas que podem gerar constrangimento, sofrimento e impactos na autoestima. A atividade possibilitou a identificação de práticas preconceituosas e abriu espaço para reflexões mais profundas sobre respeito, limites e convivência social.
“Muitos jovens vivenciam microviolências diariamente e nem sempre conseguem nomear essas situações. Quando passam a compreender o que está acontecendo, conseguem se posicionar, pedir respeito e se proteger melhor”, avaliou Andrea de São Pedro Pereira, assessora de Políticas para a Igualdade Racial.
As discussões também destacaram a importância de ambientes acolhedores na promoção da saúde emocional. “O cuidado com a saúde emocional passa, necessariamente, pela construção de espaços de respeito, onde todos possam falar e ser ouvidos sem julgamentos”, ressaltou Lucas Anzolin, assessor de Políticas para LGBT.
Para a assessora de Políticas para a Juventude, Letícia Atique Branco, o ciclo de encontros reforça a importância da atuação do poder público junto às realidades vividas pelas juventudes. “A saúde emocional não se fortalece apenas com campanhas informativas, mas com espaços de diálogo, pertencimento e reconhecimento. Quando os jovens percebem que podem falar, perguntar e ser escutados, o cuidado ganha uma dimensão coletiva”, destacou.
Ao final das atividades, a Prefeitura de Jundiaí ressaltou a importância da parceria com a Espro, que acolheu e conduziu os encontros com dedicação e sensibilidade. “Quando as ações são construídas de forma conjunta, os resultados são ainda mais significativos”, reforçou o Núcleo de Articulação de Direitos Humanos.
A iniciativa integra o conjunto de ações do município voltadas à promoção dos direitos da juventude, ao fortalecimento da saúde emocional e à ampliação de políticas públicas baseadas na escuta qualificada e na participação social, reafirmando o compromisso da prefeitura com o cuidado integral das pessoas.
Sobre a Espro Jundiaí
A Espro é uma organização sem fins lucrativos que atua na capacitação de jovens de 14 a 24 anos para o mercado de trabalho. A instituição oferece cursos gratuitos de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT), além de programas de Jovem Aprendiz e Estágio, conectando jovens a empresas parceiras e contribuindo para sua inclusão social e desenvolvimento pessoal.