O fim de ano é tradicionalmente visto como um período de celebração, reencontros e balanços pessoais. No entanto, para muitas pessoas, esse momento também pode despertar sentimentos de ansiedade, tristeza e solidão. De acordo com o psicólogo do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Vinicius Costa, existe uma comparação entre o que foi vivido e o que se esperava viver. “Isso pode despertar um sentimento de frustração, perdas ou a percepção de distanciamento de metas e vínculos. Além disso, não é incomum a percepção de uma pressão social pelo ‘espírito de celebração’ que nem sempre corresponde ao estado emocional de todos”, afirma.

O contraste entre o clima festivo e situações de sofrimento, como doenças, desemprego, rupturas afetivas ou luto, pode acentuar a sensação de desamparo e intensificar a ansiedade. Além disso, as expectativas pessoais e familiares tendem a se amplificar nessa época, o que pode aumentar o peso emocional. “O primeiro passo é reconhecer que nem todas as expectativas são justas ou realistas. Muitas vezes, tentamos atender padrões de felicidade, consumo ou harmonia familiar que não correspondem à nossa realidade. As redes sociais, inclusive, podem ser um grande gatilho para ansiedade, por conta da comparação. É importante se permitir viver o período de acordo com suas condições emocionais e financeiras, estabelecendo limites e priorizando o que é significativo”, explica o especialista.

