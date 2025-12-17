O fim de ano é tradicionalmente visto como um período de celebração, reencontros e balanços pessoais. No entanto, para muitas pessoas, esse momento também pode despertar sentimentos de ansiedade, tristeza e solidão. De acordo com o psicólogo do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Vinicius Costa, existe uma comparação entre o que foi vivido e o que se esperava viver. “Isso pode despertar um sentimento de frustração, perdas ou a percepção de distanciamento de metas e vínculos. Além disso, não é incomum a percepção de uma pressão social pelo ‘espírito de celebração’ que nem sempre corresponde ao estado emocional de todos”, afirma.
O contraste entre o clima festivo e situações de sofrimento, como doenças, desemprego, rupturas afetivas ou luto, pode acentuar a sensação de desamparo e intensificar a ansiedade. Além disso, as expectativas pessoais e familiares tendem a se amplificar nessa época, o que pode aumentar o peso emocional. “O primeiro passo é reconhecer que nem todas as expectativas são justas ou realistas. Muitas vezes, tentamos atender padrões de felicidade, consumo ou harmonia familiar que não correspondem à nossa realidade. As redes sociais, inclusive, podem ser um grande gatilho para ansiedade, por conta da comparação. É importante se permitir viver o período de acordo com suas condições emocionais e financeiras, estabelecendo limites e priorizando o que é significativo”, explica o especialista.
Entre as situações que mais exigem cuidado, o psicólogo cita o luto. “O luto é um processo individual e não tem tempo certo para passar. Durante as festas, rituais simbólicos, como incluir uma foto ou falar sobre quem partiu, podem ajudar a acolher as emoções. Se não houver vontade de participar das celebrações, tudo bem. Às vezes, o mais saudável é escolher ambientes e pessoas que ofereçam acolhimento, e não exigência de alegria”, orienta.
Vinicius alerta para sinais de que o sofrimento emocional pode ter ultrapassado o limite do esperado. “Tristeza intensa e prolongada, perda de prazer, alterações no sono e apetite, isolamento e ideias de desesperança são sinais de atenção que reforçam a importância de procurar ajuda profissional. Na rede pública, os Caps e as Unidades Básicas de Saúde oferecem acolhimento psicológico gratuito. O Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo telefone 188, também é uma via de descompressão emocional frente à sensação aguda de desamparo”, diz.
Para tornar o período mais leve, o psicólogo recomenda pequenas atitudes de autocuidado. “Manter uma rotina mínima de sono, alimentação e lazer, procurar momentos de contato com pessoas de confiança e desconectar-se um pouco das redes sociais faz diferença. O essencial é lembrar que não existe um ‘jeito certo’ de viver o fim de ano e que se permitir sentir, com autenticidade e gentileza, já é um caminho de cuidado com a própria saúde mental”.