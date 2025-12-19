O evento contou com a presença do secretário-executivo de Estado da Justiça e Cidadania, Raul Christiano; do senador Marcos Pontes; da deputada estadual Fabiana Bolsonaro; do coordenador de Políticas para a Juventude, Juliano Borges; além de prefeitos e representantes municipais.

A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Políticas para a Juventude, entregou 22 veículos a municípios que fazem parte do projeto Agenda Jovem e possuem Casas da Juventude e/ou Espaço Juventude. Um dos municípios contemplados com um veículo foi Jundiaí. A cerimônia foi realizada nesta quinta-feira (18), no Palácio Campos Elíseos.

Os carros servirão como suporte para o desenvolvimento de programas e políticas que promovam o fortalecimento das comunidades, a capacitação de gestores e lideranças e, principalmente, a emancipação e o protagonismo de jovens entre 15 a 29 anos.

Para Raul Christiano, a entrega é um marco importante para o fortalecimento das políticas voltadas à juventude. “Os veículos representam mais do que um benefício material, são um incentivo para ampliar e qualificar as oportunidades aos jovens em todo o estado”, afirmou, parabenizando o empenho de todos os envolvidos na iniciativa.

A entrega é resultado de um convênio assinado entre a SJC e a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), fruto de emenda parlamentar do senador Marcos Pontes. O investimento total foi de R$ 1.584.000, sendo R$ 1.582.076,24 provenientes do Governo Federal e R$ 1.923,76 do Governo do Estado de São Paulo. Cada automóvel custou R$ 72 mil.