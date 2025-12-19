A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Políticas para a Juventude, entregou 22 veículos a municípios que fazem parte do projeto Agenda Jovem e possuem Casas da Juventude e/ou Espaço Juventude. Um dos municípios contemplados com um veículo foi Jundiaí. A cerimônia foi realizada nesta quinta-feira (18), no Palácio Campos Elíseos.
O evento contou com a presença do secretário-executivo de Estado da Justiça e Cidadania, Raul Christiano; do senador Marcos Pontes; da deputada estadual Fabiana Bolsonaro; do coordenador de Políticas para a Juventude, Juliano Borges; além de prefeitos e representantes municipais.
Os carros servirão como suporte para o desenvolvimento de programas e políticas que promovam o fortalecimento das comunidades, a capacitação de gestores e lideranças e, principalmente, a emancipação e o protagonismo de jovens entre 15 a 29 anos.
Para Raul Christiano, a entrega é um marco importante para o fortalecimento das políticas voltadas à juventude. “Os veículos representam mais do que um benefício material, são um incentivo para ampliar e qualificar as oportunidades aos jovens em todo o estado”, afirmou, parabenizando o empenho de todos os envolvidos na iniciativa.
A entrega é resultado de um convênio assinado entre a SJC e a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), fruto de emenda parlamentar do senador Marcos Pontes. O investimento total foi de R$ 1.584.000, sendo R$ 1.582.076,24 provenientes do Governo Federal e R$ 1.923,76 do Governo do Estado de São Paulo. Cada automóvel custou R$ 72 mil.
“Investir na juventude é investir diretamente no futuro do país, do estado e das comunidades”, declarou o senador. “Muitos jovens não contam com o suporte familiar necessário e encontram nas políticas públicas o apoio fundamental para seu desenvolvimento.”
A deputada Fabiana Bolsonaro também comemorou o convênio com os municípios. “Acredito que é exatamente isso que os pais desejam para seus filhos: um futuro seguro e promissor. É isso que vocês estão proporcionando aos jovens de suas cidades, a esperança de um presente melhor e de um futuro digno. Hoje é, sem dúvida, um dia histórico.”
Além de Jundiaí, foram contemplados pelos convênios os municípios de Arthur Nogueira, Bauru, Boituva, Caçapava, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Eldorado, Embu das Artes, Ilha Comprida, Itirapina, Lorena, Marília, Monte Mor, Olímpia, Penápolis, Pilar do Sul, Piquete, Promissão, São José do Rio Preto, Tatuí e Uru.
Ao destacar o compromisso do Governo do Estado de São Paulo com uma agenda de juventude permanente, próxima dos municípios e focada em resultados, o coordenador de Políticas para a Juventude, Juliano Borges, explicou: “Nosso objetivo é garantir melhores oportunidades para que os jovens possam crescer, se desenvolver e contribuir de forma positiva com suas famílias e com as cidades onde vivem”.
Agenda Jovem
A Agenda Jovem é uma política pública instituída por decretos em municípios paulistas, sob a coordenação do Governo do Estado, por meio da Coordenadoria de Políticas para a Juventude da Secretaria da Justiça e Cidadania.
O projeto segue diretrizes do Estatuto da Juventude, com o objetivo de organizar e fortalecer políticas para jovens, promovendo autonomia, participação, educação, cultura, esporte, trabalho e renda, e o desenvolvimento integral da juventude por meio de ações intersetoriais e inclusivas.