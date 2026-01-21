Desde o início de janeiro, a Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) vem intensificando o patrulhamento comunitário preventivo na região da Ponte São João, abrangendo bairros próximos, como Jardim Carlos Gomes, Vila Joana e Vila Aparecida.
Segundo o comandante da GMJ, Cássio Nicola, mais homens e viaturas estão nas ruas e seguem o planejamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), que determina os locais com a maior incidência de delitos. “Utilizamos a inteligência territorial, a tecnologia e a articulação com as demais Polícias, o Ministério Público e o Poder Judiciário para oferecer mais segurança à população”, disse.
LEIA MAIS:
Quanto à tecnologia, as câmeras de monitoramento e de reconhecimento facial são aliadas importantes no combate ao crime em Jundiaí. “No ano passado, a prefeitura fez importantes investimentos para a aquisição destes equipamentos. Também aderiu ao programa ‘Muralha Paulista’, do Governo do Estado de São Paulo, que fornece as informações necessárias para o sucesso da identificação por reconhecimento facial de suspeitos, de todos os estados brasileiros, feita na cidade pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, responsável pelas câmeras”, explica.
Na última segunda-feira (19), por exemplo, uma mulher procurada pela Justiça acabou identificada e presa na Ponte São João com a ajuda das câmeras de reconhecimento facial. A Guarda Municipal também utiliza a tecnologia para localizar pessoas desaparecidas. No final de 2025, a GMJ prendeu um indivíduo procurado pela Justiça com extensa ficha criminal, acusado de praticar dezenas de furtos de veículos na cidade. A detenção ocorreu após o sistema de monitoramento da GMJ identificar o suspeito quando ele ingressou na estação ferroviária. O homem tentou ocultar o rosto com boné e óculos, mas acabou detido.
De acordo com o secretário municipal de Segurança, Guilherme Balbino Rigo, as ações na Ponte São João seguirão ocorrendo, de dia e de noite. “Jundiaí avança com tecnologia, integração e estratégia. O trabalho de inteligência é decisivo e a atuação da Guarda Municipal demonstra que não há espaço para quem escolhe nossa cidade para cometer crimes”, diz ele. “Orientamos os moradores para que redobrem a atenção na hora de usar o celular ou abrir suas bolsas na via pública. Se acontecer alguma coisa, a pessoa deve ligar para o telefone da Guarda Municipal, o 153, ou comunicar o ocorrido usando o aplicativo da GMJ. Com ele, é possível enviar texto, fotos e vídeos do crime, que serão úteis para a corporação localizar o criminoso e colocá-lo à disposição da Justiça”, completou o secretário.