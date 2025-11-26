O prefeito Gustavo Martinelli destacou que o uso da tecnologia é extremamente valorizado pela gestão. “Jundiaí está avançando em segurança com planejamento, inovação e responsabilidade. O reconhecimento facial, é mais uma ferramenta que reforça o trabalho da Guarda Municipal e protege as pessoas. A tecnologia é aliada da eficiência e da prevenção”, afirmou.

Desde que a Prefeitura de Jundiaí aderiu ao programa “Muralha Paulista”, do Governo do Estado de São Paulo, em setembro deste ano, mais de 9,2 mil alertas já foram feitos no município de checagem de informações para identificar indivíduos que cometeram crimes ou estão com mandados de prisão emitidos pela Justiça. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública Paulista (SSP-SP), mais de 130 câmeras, incluindo as de empresas e câmeras particulares de cidadãos, estão vinculadas ao banco de dados da Pasta.

Segundo o secretário Guilherme Balbino Rigo, o Muralha Paulista é um integrador e fornece as informações necessárias para o sucesso da identificação por reconhecimento facial de suspeitos (de todos os estados brasileiros), feita em Jundiaí pela Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), responsável pelas câmeras. “Nosso modelo de gestão valoriza a inteligência territorial, a capacitação profissional constante, investimentos em tecnologia e a articulação com as demais Polícias, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Segurança pública eficiente é aquela que entrega resultados sem abrir mão da legalidade, da transparência e do compromisso com a cidade”, destacou.

No último sábado (22), a Guarda Municipal de Jundiaí prendeu um indivíduo procurado pela Justiça com extensa ficha criminal, acusado de praticar dezenas de furtos de veículos na cidade. A detenção ocorreu após o sistema de monitoramento da GMJ identificar o suspeito quando ele ingressou na estação ferroviária. Ele tentou ocultar o rosto com boné e óculos, mas acabou identificado e detido.

A captura só foi possível pelo trabalho do Departamento de Inteligência da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), que havia levantado informações sobre o modo de atuação do criminoso. No momento da abordagem, o indivíduo vestia uniforme de manutenção de ar condicionado e carregava, na mochila, ferramentas utilizadas na prática de furtos.

Tecnologia, integração e estratégia