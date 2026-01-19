19 de janeiro de 2026
PROVÃO PAULISTA

Resultado e primeira chamada já podem ser consultados

Por Divulgação | Agência São Paulo
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Agência São Paulo
As vagas não preenchidas serão disponibilizadas na segunda chamada, na próxima segunda-feira (26)

O resultado e a primeira chamada para matrículas do Provão Paulista Seriado já estão disponíveis. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) disponibilizou os dados no portal do Provão Paulista, onde os candidatos matriculados na 3ª série do Ensino Médio das redes públicas no ano passado ou na Educação de Jovens e Adultos devem acessar para a consulta.

As matrículas dos aprovados nesta primeira chamada devem ser feitas entre esta terça (20) e quarta-feira (21). As instruções para matrículas em cada uma das universidades e faculdades também estão disponíveis no portal do Provão.
São convocados para matrículas para as aulas que começam neste primeiro semestre candidatos que optaram e foram aprovados nas vagas para a USP, Unesp, Unicamp e Fatecs.

As vagas não preenchidas serão disponibilizadas na segunda chamada, na próxima segunda-feira (26).

Confira as datas das próximas etapas do Provão Paulista:

20 e 21 de janeiro: Período de matrícula para os convocados na 1ª chamada
26 de janeiro: Divulgação da 2ª chamada
27 e 28 de janeiro: Período de matrícula para os convocados na 2ª chamada
2 de fevereiro: Divulgação da 3ª chamada
3 e 4 de fevereiro: Período de matrícula para os convocados na 3ª chamada

