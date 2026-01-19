O resultado e a primeira chamada para matrículas do Provão Paulista Seriado já estão disponíveis. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) disponibilizou os dados no portal do Provão Paulista, onde os candidatos matriculados na 3ª série do Ensino Médio das redes públicas no ano passado ou na Educação de Jovens e Adultos devem acessar para a consulta.

As matrículas dos aprovados nesta primeira chamada devem ser feitas entre esta terça (20) e quarta-feira (21). As instruções para matrículas em cada uma das universidades e faculdades também estão disponíveis no portal do Provão.

São convocados para matrículas para as aulas que começam neste primeiro semestre candidatos que optaram e foram aprovados nas vagas para a USP, Unesp, Unicamp e Fatecs.

As vagas não preenchidas serão disponibilizadas na segunda chamada, na próxima segunda-feira (26).