Um homem de 32 anos, que já foi bailarino em uma casa de shows em Jundiaí, foi morto a facadas em Taboão da Serra, na madrugada desta segunda-feira (19). O suspeito do crime foi preso.

Vítima e suspeito mantinham um relacionamento. Eles tiveram uma discussão e, de acordo com informações preliminares, o companheiro o golpeou.

Vizinhos acionaram a polícia, que prendeu o suspeito.