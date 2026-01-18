Um homem foi buscado no bar pela companheira na noite de sábado (17), no Jardim Guanabara, e, irritado, passou a agredí-la e ameaçá-la, o que fez com que ela se assustasse e, temendo pela vida, acionasse a polícia.

Segundo relato da vítima, tudo começou quando ela chegou do trabalho, por volta das 17h, e percebeu que o companheiro não estava em casa. Diante disso, ela foi até um bar, localizado na mesma rua onde moram, e o encontrou.

No local, segundo a solicitante, houve uma discussão entre o casal, ocasião em que ela solicitou que o companheiro fosse embora. Durante a saída do bar, o indivíduo passou a ameaçá-la, vindo a desferir um tapa em seu rosto e outro em seu ombro.