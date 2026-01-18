Um homem foi buscado no bar pela companheira na noite de sábado (17), no Jardim Guanabara, e, irritado, passou a agredí-la e ameaçá-la, o que fez com que ela se assustasse e, temendo pela vida, acionasse a polícia.
Segundo relato da vítima, tudo começou quando ela chegou do trabalho, por volta das 17h, e percebeu que o companheiro não estava em casa. Diante disso, ela foi até um bar, localizado na mesma rua onde moram, e o encontrou.
No local, segundo a solicitante, houve uma discussão entre o casal, ocasião em que ela solicitou que o companheiro fosse embora. Durante a saída do bar, o indivíduo passou a ameaçá-la, vindo a desferir um tapa em seu rosto e outro em seu ombro.
Ainda conforme relato da vítima, durante o trajeto até a residência, o autor arremessou uma garrafa plástica de água contra ela. Já no interior da residência, o homem teria passado a ofendê-la verbalmente e ameaçá-la, afirmando que iria pegar um facão para cortar o seu pescoço.
Temendo por sua integridade física, a vítima deixou a residência e acionou a polícia pelo 190. Uma equipe, dos soldados Maryana e Silvestre, foi até o local para o atendimento de ocorrência de violência doméstica e, em contato com o autor, ele negou as agressões e ameaças, afirmando apenas que teria arremessado a garrafa plástica contra a vítima.
Diante dos fatos narrados, e considerando os indícios de crime de violência doméstica, foi dada voz de prisão ao indivíduo, sendo ambas as partes conduzidas ao Plantão Policial.
Na unidade, o delegado André Moreira tomou ciência dos fatos e elaborou Boletim de Ocorrência dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, permanecendo o indiciado preso à disposição da Justiça.
Os agentes também conseguiram localizar o facão mencionado pela vítima, utilizado para ameaçá-la. O objeto foi apreendido, sendo posteriormente entregue à Polícia Judiciária, ficando à disposição da autoridade policial para as providências legais cabíveis.