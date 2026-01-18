As eleições gerais estão marcadas para o dia 4 de outubro, data em que os mais de 600 mil eleitores das cidades que compõem a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) irão às urnas para tentar emplacar um representante como deputado federal ou estadual, após mais de 10 anos. Com isso, as articulações políticas já estão em andamento e alguns pré-candidatos despontam como os principais puxadores de votos na região.
Entre os principais puxadores de votos está o ex-prefeito de Jundiaí Luiz Fernando Machado (PL). À frente da Prefeitura de 2017 a 2024, o ex-mandatário deixou o cargo com 77% de aprovação, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas. Luiz Fernando é pré-candidato a deputado federal e fará dobradinha com a primeira-dama de Itu, Rita Passos, no pleito. “Vejo o Luiz Fernando com o maior potencial para essa eleição. Ele certamente terá uma boa votação em Jundiaí e região, mas é necessário também buscar votos fora para consolidar”, avalia o professor e analista político, Oswaldo Fernandes.
Outro nome especulado na disputa por uma vaga em Brasília é o de Ricardo Benassi (PSD). Atual presidente regional do PSD, Benassi compôs a chapa vitoriosa da última eleição, ao lado de Gustavo Martinelli (União), e desponta com outro nome forte. “O Ricardo deve ter bastante votos em Jundiaí e pode “nublar” a disputa com o Luiz Fernando”, ressalta Oswaldo.
Já o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, figura como protagonista político local e pode influenciar diretamente a disputa estadual e federal. Eleito com cerca de 60% dos votos válidos, totalizando mais de 125 mil votos no pleito municipal, Martinelli se tornou uma forte presença na política regional. Apesar de ainda não ter declarado apoio a ninguém publicamente, nos bastidores, o apoio dele à possível candidatura da primeira-dama Ellen Camila Martinelli ao cargo de deputada estadual tem sido amplamente comentado como uma estratégia de reforçar a base política.
“O Martinelli foi bem votado em Jundiaí e agora vamos testar a capacidade política dele como transferidor de votos em uma eleição dessa magnitude. Não é uma tarefa fácil, mas quem tem a máquina na mão tem vantagem. Será necessário analisar a presença dele na região para vermos quantos votos ele irá transferir a quem apoiar”, analisa Oswaldo.
Na vizinhança
Na vizinha Cajamar, o ex-prefeito Danilo Joan (PSD) volta à cena e desponta como um dos principais nomes e com forte entrada em Jundiaí. Ele receberá apoio do Republicanos local e conta com alta aprovação em Cajamar e ainda seu sucessor no comando do município. Filiado ao mesmo partido de Ricardo Benassi e com possibilidade de dobradinha, ele tem se consolidado como um puxador de votos natural, capaz de atrair eleitores engajados em torno de candidaturas do mesmo espectro político.
Ainda na região, outro nome especulado no pleito é do vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo de Souza (PL). Ele compôs a chapa vitoriosa na última eleição municipal, ao lado de Rodolfo Braga (PSD), recebeu mais de 90% dos votos e tem boa popularidade. No campo progressista, as definições dos nomes ainda estão em andamento. Por ora, o nome confirmado como pré-candidato é o de Felipe Pinheiro (Rede).