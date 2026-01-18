As eleições gerais estão marcadas para o dia 4 de outubro, data em que os mais de 600 mil eleitores das cidades que compõem a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) irão às urnas para tentar emplacar um representante como deputado federal ou estadual, após mais de 10 anos. Com isso, as articulações políticas já estão em andamento e alguns pré-candidatos despontam como os principais puxadores de votos na região.

Entre os principais puxadores de votos está o ex-prefeito de Jundiaí Luiz Fernando Machado (PL). À frente da Prefeitura de 2017 a 2024, o ex-mandatário deixou o cargo com 77% de aprovação, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas. Luiz Fernando é pré-candidato a deputado federal e fará dobradinha com a primeira-dama de Itu, Rita Passos, no pleito. “Vejo o Luiz Fernando com o maior potencial para essa eleição. Ele certamente terá uma boa votação em Jundiaí e região, mas é necessário também buscar votos fora para consolidar”, avalia o professor e analista político, Oswaldo Fernandes.

Outro nome especulado na disputa por uma vaga em Brasília é o de Ricardo Benassi (PSD). Atual presidente regional do PSD, Benassi compôs a chapa vitoriosa da última eleição, ao lado de Gustavo Martinelli (União), e desponta com outro nome forte. “O Ricardo deve ter bastante votos em Jundiaí e pode “nublar” a disputa com o Luiz Fernando”, ressalta Oswaldo.