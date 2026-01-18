A Unidade de Gestão de Cultura (UGC) divulgou por meio da Imprensa Oficial (IO) do dia 16 de janeiro, a lista oficial dos 17 blocos de rua autorizados a desfilar no Carnaval 2026. A programação foi dividida em três módulos para garantir a segurança e a organização do evento. Entre os dias 19 e 21 de janeiro os responsáveis pelos blocos devem formalizar o chamamento por meio de documentos para habilitar a participação.
A abertura oficial está marcada para o dia 13 de fevereiro, com o tradicional desfile do bloco Refogado do Sandi, que promete arrastar uma multidão pelo Centro, mas os desfiles dos blocos devem acontecer entre 7 e 17 de fevereiro.
Lista
Módulo 1 (Cidade Administrativa em palco fixo montado na avenida Alexandre Ludke): Os blocos confirmados são Future Baile, Bloco do Micai, Filhos do Natura, Bloco da Vila, Bloco Baobá (antigo Bloco Leões), Bloco da Trash e Bloco CarnaBola. A infraestrutura será fornecida pela Prefeitura, incluindo som, iluminação e segurança monitorada.
Módulo 2 (Vias Públicas com Trio Elétrico): Destinado aos blocos tradicionais que percorrem as ruas, entre eles, Refogado do Sandi, Bloco Super Poderosas, Baile da Maravilha, Bloco Afro Kekerê, Continuamos na Nossa, Carne com Queijo, Bloco da Ponte Torta e CarnaOeste.
Módulo 3 (Infantil e Inclusivo): Com foco em acessibilidade e no público mirim, os blocos autorizados são o APAExonados pelo Carnaval, Bloco do Gordo e Momento Saúde.
Desfile das Escolas de Samba
Já o desfile das escolas de samba, será no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa no dia 7 de março, no período noturno. A realização em data fora de época trata-se de um pedido da Liga Jundiaiense das Escolas de Samba (Lijunes), em concordância com as cinco agremiações participantes, devendo a apuração das pontuações ser realizada no mesmo local no dia 08 de março. As escolas já iniciaram os preparativos para arrecadar dinheiro e ocupar a avenida.