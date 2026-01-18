A Unidade de Gestão de Cultura (UGC) divulgou por meio da Imprensa Oficial (IO) do dia 16 de janeiro, a lista oficial dos 17 blocos de rua autorizados a desfilar no Carnaval 2026. A programação foi dividida em três módulos para garantir a segurança e a organização do evento. Entre os dias 19 e 21 de janeiro os responsáveis pelos blocos devem formalizar o chamamento por meio de documentos para habilitar a participação.

A abertura oficial está marcada para o dia 13 de fevereiro, com o tradicional desfile do bloco Refogado do Sandi, que promete arrastar uma multidão pelo Centro, mas os desfiles dos blocos devem acontecer entre 7 e 17 de fevereiro.

Lista

Módulo 1 (Cidade Administrativa em palco fixo montado na avenida Alexandre Ludke): Os blocos confirmados são Future Baile, Bloco do Micai, Filhos do Natura, Bloco da Vila, Bloco Baobá (antigo Bloco Leões), Bloco da Trash e Bloco CarnaBola. A infraestrutura será fornecida pela Prefeitura, incluindo som, iluminação e segurança monitorada.