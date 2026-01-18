Na noite deste sábado (17), o Aeroporto de Jundiaí registrou uma ocorrência em que um homem entrou no terminal de passageiros solicitando ajuda e atendimento médico por conta de uma facada que teria levado após um assalto nos arredores do aeroporto.

Após atendimento da equipe local, o Centro de Controle Operacional imediatamente acionou a equipe do Centro de Operações de Emergência da Rede VOA, que fez o contato com todos os órgãos de emergência e segurança da cidade, disponibilizando um rápido atendimento médico via SAMU e estabilizando a situação de saúde da vítima, que foi levada ao Hospital São Vicente.

A Polícia Militar permanece com a coleta de informações acerca do fato, e irão intensificar as rondas na região e colher mais dados com relação aos bens roubados.