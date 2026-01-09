A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) realizou, nos dias 8 e 9 de janeiro, a matrícula dos candidatos aprovados na primeira chamada do vestibular 2026 do curso de Medicina. A instituição oferece 120 vagas para a graduação, com duração de seis anos, em período integral.
Para quem continua na expectativa, o recado é claro: a segunda chamada será divulgada na próxima segunda-feira, dia 12 de janeiro, e a terceira lista no dia 15. A orientação é acompanhar atentamente os canais oficiais da FMJ para não perder prazos — aqui, timing é tudo.
Entre os aprovados da primeira lista está a estudante Isabela Pepinelli, de Jundiaí, que comemorou a conquista com emoção. A aprovação logo na primeira chamada, segundo ela, foi a confirmação de meses — ou melhor, anos — de dedicação intensa.
“Foi muito gratificante, de verdade, ver todo o esforço e estudo sendo recompensados de uma maneira que nem poderia imaginar. É muito satisfatório”, contou a caloura.
A escolha pela Faculdade de Medicina de Jundiaí também não foi por acaso. Para Isabela, a proximidade com a instituição e o reconhecimento da FMJ pesaram — e muito — na decisão.
“A FMJ é uma faculdade muito próxima da minha casa e que sempre teve muito renome na minha escola e no cursinho. Como havia essa excelência no curso que eu queria, resolvi tentar”, relatou.
O vestibular da FMJ foi realizado em 5 de outubro de 2025, em duas etapas. A prova contou com oito questões discursivas de Química e Biologia, redação e 40 questões objetivas das disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia, inglês e Física.
Agora oficialmente matriculada, Isabela já projeta os próximos passos na graduação e na carreira médica.
“As minhas expectativas são as melhores possíveis, com a chance de somar conhecimento com amigos e professores. Pretendo, acima de tudo, ser uma médica humanizada e capaz de ajudar muitas vidas”, afirmou.
A Faculdade de Medicina de Jundiaí reforça que todas as informações sobre o processo seletivo e as próximas convocações serão divulgadas exclusivamente em seus canais oficiais.