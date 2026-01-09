A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) realizou, nos dias 8 e 9 de janeiro, a matrícula dos candidatos aprovados na primeira chamada do vestibular 2026 do curso de Medicina. A instituição oferece 120 vagas para a graduação, com duração de seis anos, em período integral.

Para quem continua na expectativa, o recado é claro: a segunda chamada será divulgada na próxima segunda-feira, dia 12 de janeiro, e a terceira lista no dia 15. A orientação é acompanhar atentamente os canais oficiais da FMJ para não perder prazos — aqui, timing é tudo.

Entre os aprovados da primeira lista está a estudante Isabela Pepinelli, de Jundiaí, que comemorou a conquista com emoção. A aprovação logo na primeira chamada, segundo ela, foi a confirmação de meses — ou melhor, anos — de dedicação intensa.