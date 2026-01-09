09 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
VESTIBULAR

FMJ realiza matrícula da primeira chamada de Medicina 2026

Por Redação | FMJ
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/FMJ
Entre os aprovados da primeira lista está a estudante Isabela Pepinelli, de Jundiaí, que comemorou a conquista com emoção
Entre os aprovados da primeira lista está a estudante Isabela Pepinelli, de Jundiaí, que comemorou a conquista com emoção

A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) realizou, nos dias 8 e 9 de janeiro, a matrícula dos candidatos aprovados na primeira chamada do vestibular 2026 do curso de Medicina. A instituição oferece 120 vagas para a graduação, com duração de seis anos, em período integral.

Para quem continua na expectativa, o recado é claro: a segunda chamada será divulgada na próxima segunda-feira, dia 12 de janeiro, e a terceira lista no dia 15. A orientação é acompanhar atentamente os canais oficiais da FMJ para não perder prazos — aqui, timing é tudo.

Entre os aprovados da primeira lista está a estudante Isabela Pepinelli, de Jundiaí, que comemorou a conquista com emoção. A aprovação logo na primeira chamada, segundo ela, foi a confirmação de meses — ou melhor, anos — de dedicação intensa.

“Foi muito gratificante, de verdade, ver todo o esforço e estudo sendo recompensados de uma maneira que nem poderia imaginar. É muito satisfatório”, contou a caloura.

A escolha pela Faculdade de Medicina de Jundiaí também não foi por acaso. Para Isabela, a proximidade com a instituição e o reconhecimento da FMJ pesaram — e muito — na decisão.
“A FMJ é uma faculdade muito próxima da minha casa e que sempre teve muito renome na minha escola e no cursinho. Como havia essa excelência no curso que eu queria, resolvi tentar”, relatou.

O vestibular da FMJ foi realizado em 5 de outubro de 2025, em duas etapas. A prova contou com oito questões discursivas de Química e Biologia, redação e 40 questões objetivas das disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia, inglês e Física.

Agora oficialmente matriculada, Isabela já projeta os próximos passos na graduação e na carreira médica.

“As minhas expectativas são as melhores possíveis, com a chance de somar conhecimento com amigos e professores. Pretendo, acima de tudo, ser uma médica humanizada e capaz de ajudar muitas vidas”, afirmou.

A Faculdade de Medicina de Jundiaí reforça que todas as informações sobre o processo seletivo e as próximas convocações serão divulgadas exclusivamente em seus canais oficiais.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários