Os dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), obtidos com exclusividade pelo JJ mostram que, do total de 6.091 vagas geradas no período, 4.187 postos de trabalho (68,7%) foram ocupados por pessoas inscritas no CadÚnico, principal instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda no Brasil. As 1.904 vagas restantes (31,3%) corresponderam a pessoas não inscritas no CadÚnico.

O mercado de trabalho formal no município de Jundiaí apresentou desempenho positivo no acumulado de janeiro a novembro de 2025. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o município registrou 111.307 admissões formais e 105.216 desligamentos, resultando em um saldo líquido positivo de 6.091 postos de trabalho no período. Neste período, 68,7% dos postos criados foram preenchidos por pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal.

O resultado evidencia que, no nível municipal, o público do Cadastro Único apresentou participação significativamente superior no saldo de empregos, superando de forma expressiva sua participação relativa nas admissões. Esse comportamento pode indicar maior permanência no emprego formal ao longo do período analisado.

No acumulado de janeiro a novembro de 2025, as pessoas inscritas no Cadastro Único responderam por 25.964 admissões formais, o que equivale a 23,3% do total de admissões registradas em Jundiaí. Já as pessoas não inscritas corresponderam a 85.343 admissões (76,7%). Embora a participação do público do CadÚnico nas admissões seja inferior à dos não inscritos, observa-se que sua participação nos desligamentos foi proporcionalmente menor, o que contribuiu para ampliar o saldo líquido de empregos desse grupo em Jundiaí.

Entre as pessoas inscritas no Cadastro Único, destaca-se o desempenho dos beneficiários do Programa Bolsa Família. No período analisado, esse grupo respondeu por 12.366 admissões, o equivalente a 11,1% do total de admissões formais do município. Em termos de saldo, os beneficiários do Bolsa Família concentraram 2.841 postos de trabalho, o que representa 46,6% de todo o saldo positivo de empregos gerados em Jundiaí entre janeiro e novembro de 2025.