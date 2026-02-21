As quartas de final do Campeonato Paulista 2026 terão dois confrontos neste sábado (21), em jogo único. Às 18h30, o Red Bull Bragantino recebe o São Paulo no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Mais tarde, às 20h30, o Palmeiras enfrenta o Capivariano no Allianz Parque, na capital.
Em Bragança Paulista, o Bragantino aposta no mando de campo para garantir vaga nas semifinais. O São Paulo chega embalado por sequência positiva e tenta manter o ritmo para avançar na competição estadual. A partida terá transmissão da TNT, na TV por assinatura, e da HBO Max, via streaming.
No Allianz Parque, o Palmeiras joga diante de sua torcida com o objetivo de confirmar o favoritismo e seguir na disputa pelo título. O Capivariano, por sua vez, busca surpreender fora de casa para alcançar uma vaga entre os quatro melhores do torneio.
As quartas de final serão disputadas em confronto único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga ocorrerá nas cobranças de pênaltis. A rodada será completada no domingo (22), com Novorizontino x Santos e Portuguesa x Corinthians.