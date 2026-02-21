As quartas de final do Campeonato Paulista 2026 terão dois confrontos neste sábado (21), em jogo único. Às 18h30, o Red Bull Bragantino recebe o São Paulo no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Mais tarde, às 20h30, o Palmeiras enfrenta o Capivariano no Allianz Parque, na capital.

Em Bragança Paulista, o Bragantino aposta no mando de campo para garantir vaga nas semifinais. O São Paulo chega embalado por sequência positiva e tenta manter o ritmo para avançar na competição estadual. A partida terá transmissão da TNT, na TV por assinatura, e da HBO Max, via streaming.

No Allianz Parque, o Palmeiras joga diante de sua torcida com o objetivo de confirmar o favoritismo e seguir na disputa pelo título. O Capivariano, por sua vez, busca surpreender fora de casa para alcançar uma vaga entre os quatro melhores do torneio.