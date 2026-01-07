A Prefeitura de Jundiaí informa que já estão liberados os links para inscrição on-line nos empreendimentos Residenciais Cravos III e IV, localizados no bairro Fazenda Grande. As inscrições seguem até o dia 6 de fevereiro e devem ser feitas preferencialmente pela internet.

As unidades fazem parte do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do Governo Federal, e são destinadas a famílias de baixa renda, conforme critérios estabelecidos pelas portarias do Ministério das Cidades. A condução do processo de inscrição e seleção é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação Social, que assumiu as atribuições anteriormente exercidas pela Fumas.

