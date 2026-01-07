A Prefeitura de Jundiaí informa que já estão liberados os links para inscrição on-line nos empreendimentos Residenciais Cravos III e IV, localizados no bairro Fazenda Grande. As inscrições seguem até o dia 6 de fevereiro e devem ser feitas preferencialmente pela internet.
As unidades fazem parte do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do Governo Federal, e são destinadas a famílias de baixa renda, conforme critérios estabelecidos pelas portarias do Ministério das Cidades. A condução do processo de inscrição e seleção é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação Social, que assumiu as atribuições anteriormente exercidas pela Fumas.
Inscrição:
Acesse a página de Inscrições Residencial Cravos III e IV neste link, selecione seu interesse e informe o CPF.
Atenção: estar cadastrado no Simih não garante participação automática nos programas habitacionais. É indispensável realizar a inscrição específica sempre que um novo empreendimento for anunciado. Os links de inscrição também estão disponíveis na página inicial do site da Prefeitura de Jundiaí, em “Serviços mais acessados”.
Cadastro no Simih (obrigatório): neste link
Inscrições – Residencial Cravos III e IV: neste link
Atendimento presencial no Bolão
Para garantir o acesso de pessoas que não possuem internet ou que tenham dificuldade em realizar a inscrição on-line, a prefeitura disponibiliza atendimento presencial:
- Ginásio do Bolão – Espaço do Handebol
Rua Rodrigo Soares de Oliveira, s/n – Anhangabaú
De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Sábados e Domingos, das 8h às 12h
No local, equipes estarão preparadas para orientar e auxiliar no preenchimento das informações, sem necessidade de agendamento.
Como funciona a seleção
O processo de seleção não será por sorteio. Os candidatos serão classificados por pontuação, conforme critérios sociais previstos nos editais nº 65/2025 e nº 66/2025, priorizando famílias em situação de maior vulnerabilidade social e sujeitas a avaliação e aprovação pela Caixa Econômica Federal.
Requisitos para inscrição – Residencial Cravos III e IV (conforme portarias do Ministério das Cidades e regras do MCMV)
- Residir em Jundiaí há pelo menos 10 anos;
- Estar inscrito ou cadastrar-se no Simih;
- Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) com dados atualizados (pode ser regularizado após a inscrição);
- Possuir renda familiar de até R$ 2.850,00;
- Não ser titular e nem cônjuge ou companheiro(a) de proprietário(a) de outro imóvel residencial;
- Não ter sido beneficiado anteriormente por programa habitacional de interesse social;
- Não possuir financiamento com recursos do FGTS ou equivalentes;
- Não possuir imóvel residencial regular em qualquer parte do país;
- Não ter recebido, nos últimos 10 anos, benefícios habitacionais similares com recursos federais;
- Não estar inscrito no Cadin;
- Não possuir pendências junto à Receita Federal.
Todas as informações oficiais, incluindo cronograma, critérios completos e orientações, estão disponíveis na Imprensa Oficial do Município, referentes aos editais nº 65/2025 e nº 66/2025, além dos canais institucionais da administração municipal.