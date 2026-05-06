Um empresário do ramo automotivo, bastante conhecido em Itupeva, foi preso na cidade no final da noite desta terça-feira (5), por embriaguez ao volante, desobediência e desacato contra guardas municipais. Segundo relato dos GMs que atenderam a ocorrência, ele chegou a fazer ameaças contra suas carreiras, com os dizeres: "conheço todo mundo nesta cidade, você não é mais guarda, acabou sua carreira".

De acordo com o registro da ocorrência, ele estava em um bar tentando convencer uma mulher a deixar o local com ele. Diante da recusa desta mulher, que preferiu permanecer no local com outra pessoa, ele saiu do estabelecimento e, já na rua, após passar mal por duas vezes, entrou no carro e saiu dirigindo, momento em que colidiu contra uma motocicleta que estava estacionada.

Durante a fuga, o veículo passou por uma viatura da Guarda Municipal, chamando a atenção dos agentes por apresentar um barulho anormal, como se algo estivesse preso na parte inferior.