A Prefeitura de Jundiaí divulgou nesta quarta-feira (6) a lista com os nomes das pessoas sorteadas no programa de incentivo à casa própria, vinculado ao ‘Minha Casa Minha Vida’. A publicação pode ser conferida na Imprensa Oficial do Município. O sorteio foi realizado na última quinta-feira (30 de abril), no Paço Municipal, com participação presencial e transmissão ao vivo pelos canais oficiais.

Foram sorteadas 1.624 unidades habitacionais, além da formação de um cadastro com igual número de suplentes. Os nomes publicados correspondem aos candidatos selecionados nesta etapa, respeitando os critérios e cotas estabelecidos em edital, que contemplam públicos prioritários, como famílias atendidas por auxílio-moradia, idosos, pessoas com deficiência e mulheres vítimas de violência doméstica.

Os candidatos convocados têm 10 dias para apresentarem a documentação exigida, a contar da data da publicação dos nomes sorteados. Os documentos são fundamentais para a análise de habilitação. O não cumprimento do prazo ou a inconsistência nos documentos pode resultar na desclassificação, com convocação de suplentes.