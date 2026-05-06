Uma adolescente de 12 anos, vítima de cárcere privado e de estupro, foi acolhida por policiais da 1ª CIA do 49° Batalhão da Polícia Militar em Jundiaí na última segunda-feira (4). O fato foi divulgado na tarde desta quarta-feira (6).

De acordo com a PM, a adolescente relatou que foi levada à força para uma casa localizada na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, onde permaneceu presa no imóvel por dois dias sob ameaças.

A vítima relatou à PM que, durante o período em que permaneceu na casa, ela sofreu violência física, psicológica e sexual, e conseguiu fugir para Jundiaí por meio de transporte público. De acordo com a PM, a adolescente fez contato com a polícia, onde foi acolhida, até conseguir entrar em contato com os familiares.