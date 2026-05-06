06 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
INVESTIGAÇÃO 

Menina de 12 anos foge para Jundiaí após estupro e chama a PM

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Adolescente disse que foi levada à força para uma casa na comunidade de Paraisópolis, em SP
Adolescente disse que foi levada à força para uma casa na comunidade de Paraisópolis, em SP

Uma adolescente de 12 anos, vítima de cárcere privado e de estupro, foi acolhida por policiais da 1ª CIA do 49° Batalhão da Polícia Militar em Jundiaí na última segunda-feira (4). O fato foi divulgado na tarde desta quarta-feira (6).

De acordo com a PM, a adolescente relatou que foi levada à força para uma casa localizada na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, onde permaneceu presa no imóvel por dois dias sob ameaças.

A vítima relatou à PM que, durante o período em que permaneceu na casa, ela  sofreu violência física, psicológica e sexual, e conseguiu fugir para Jundiaí por meio de transporte público. De acordo com a PM, a adolescente fez contato com a polícia, onde foi acolhida, até conseguir entrar em contato com os familiares.

A vítima, acompanhada dos pais, foi encaminhada ao Hospital Universitário de Jundiaí e passou por atendimento médico e exames. A ocorrência foi apresentada ao plantão policial para continuidade das investigações e demais providências legais.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários