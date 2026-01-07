O Planetário Municipal Prof. Benedito Rela, da Secretaria de Educação da Prefeitura de Itatiba, começa 2026 com uma programação especial de férias, a partir da próxima quinta (8) até o dia 1º de fevereiro. Serão quatro sessões por semana, todas gratuitas. Destas sessões, uma é indicada principalmente para as crianças; as demais são para o público jovem e adulto. O Planetário fica dentro do Parque Ferraz Costa.
Também durante o mês do Férias no Planetário 2026, o curso Astronomia Para Crianças será oferecido. É necessário fazer inscrição prévia, pessoalmente, na Estação Ciências, no próprio Parque Ferraz Costa, a partir do dia 13 de janeiro. Confira abaixo detalhes sobre cada atração.
Sessões às Quintas
Dias 8, 15, 22 e 29 de janeiro, as sessões serão às 16h30 e às 19h30. A primeira, das 16h30, é para o público infantil e jovem, com a programação Gigantes No Céu 2. Essa sessão mostra o céu típico do verão, estação atual no Brasil. Mostra as constelações e estrelas visíveis, além de simular uma viagem espacial com destino aos dois maiores planetas do Sistema Solar: Júpiter e Saturno.
A segunda sessão, às 19h, é intitulada Impacto. Ela aborda a origem e a evolução do Sistema Solar, formação do Sol, planetas, cometas e asteroides. Também são abordadas a vida na Terra e colisões e impactos que ocorreram e poderão ocorrer no Sistema Solar.
Sessões aos Domingos
Aos domingos, dias 11, 18 e 25 de janeiro e 1º de fevereiro, o público tem mais duas oportunidades de curtir o Planetário de Itatiba. A primeira sessão, intitulada O Céu do Verão, é às 16h. Essa sessão mostra o céu típico desta estação, com as constelações, estrelas e planetas visíveis neste período. Essa apresentação também traz objetos celestes visíveis com telescópios, como aglomerados de estrelas e nebulosas.
Já a segunda sessão, às 17h30, traz o título Impacto, mesma apresentação das noites de quinta-feira. Todas as sessões são públicas e gratuitas, basta comparecer. As vagas, porém, são limitadas, preenchidas por ordem de chegada (até 47 participantes por sessão – sendo público mínimo quatro pessoas). Podem participar maiores de 3 anos; menores de 14 anos devem estar acompanhados por pais/responsáveis. Como é proibido o acesso após o início da sessão, a entrada é liberada cerca de 15 minutos antes.
Cursos de Férias
O Curso de Férias Astronomia Para Crianças é voltado para participantes de 9 a 13 anos. Serão abordados temas básicos de Astronomia, sempre utilizando linguagem simples e acessível para as crianças, que poderão participar de aulas práticas no Planetário e demonstrações com aplicativos específicos para este estudo.
As aulas serão nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, das 14h às 16h. As vagas são limitadas a 40 participantes. Inscrições devem ser feitas pessoalmente, a partir do dia 13, na Estação Ciências, ao lado do Planetário.
Mais de duas décadas de Planetário
O Planetário de Itatiba tem mais de duas décadas de funcionamento e já recebeu mais de 200 mil visitantes. Inaugurada em 7 de novembro de 2003, a atração passou por revitalização em 2023, em celebração aos 20 anos. Foram feitas melhorias no prédio e no sistema de audiovisual – com projeção 4K e acessibilidade. O Planetário também realiza de terça a sexta sessões para excursões escolares, além de observações com telescópios a céu aberto em algumas ocasiões especiais ao longo do ano. Os agendamentos para escolas são feitos pelo telefone (11) 4594-2719.