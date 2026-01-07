Também durante o mês do Férias no Planetário 2026, o curso Astronomia Para Crianças será oferecido. É necessário fazer inscrição prévia, pessoalmente, na Estação Ciências, no próprio Parque Ferraz Costa, a partir do dia 13 de janeiro. Confira abaixo detalhes sobre cada atração.

O Planetário Municipal Prof. Benedito Rela, da Secretaria de Educação da Prefeitura de Itatiba, começa 2026 com uma programação especial de férias, a partir da próxima quinta (8) até o dia 1º de fevereiro. Serão quatro sessões por semana, todas gratuitas. Destas sessões, uma é indicada principalmente para as crianças; as demais são para o público jovem e adulto. O Planetário fica dentro do Parque Ferraz Costa.

Dias 8, 15, 22 e 29 de janeiro, as sessões serão às 16h30 e às 19h30. A primeira, das 16h30, é para o público infantil e jovem, com a programação Gigantes No Céu 2. Essa sessão mostra o céu típico do verão, estação atual no Brasil. Mostra as constelações e estrelas visíveis, além de simular uma viagem espacial com destino aos dois maiores planetas do Sistema Solar: Júpiter e Saturno.

A segunda sessão, às 19h, é intitulada Impacto. Ela aborda a origem e a evolução do Sistema Solar, formação do Sol, planetas, cometas e asteroides. Também são abordadas a vida na Terra e colisões e impactos que ocorreram e poderão ocorrer no Sistema Solar.

Sessões aos Domingos

Aos domingos, dias 11, 18 e 25 de janeiro e 1º de fevereiro, o público tem mais duas oportunidades de curtir o Planetário de Itatiba. A primeira sessão, intitulada O Céu do Verão, é às 16h. Essa sessão mostra o céu típico desta estação, com as constelações, estrelas e planetas visíveis neste período. Essa apresentação também traz objetos celestes visíveis com telescópios, como aglomerados de estrelas e nebulosas.