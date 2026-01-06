O Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, apresenta sua programação de férias para janeiro de 2026, oferecendo mais de 35 atrações. A agenda tem início hoje, 6 de janeiro, e inclui oficinas interativas, espetáculos e vivências culturais e esportivas para toda a família.

O grande destaque da agenda é a parceria com a Fábrica de Talentos, que leva ao museu uma série de apresentações gratuitas com artistas das Fábricas de Cultura, que completam 15 anos de história em 2026. O projeto visa valorizar a produção artística nos territórios onde as unidades estão localizadas, na Zona Leste de São Paulo e nos municípios de São Bernardo do Campo e Santos. Os artistas se apresentarão gratuitamente na área externa do Museu Catavento. Confira os destaques:

As “Quase Gêmeas” em Ouro Negro – Espetáculo musical que homenageia grandes vozes negras da música brasileira e internacional, destacando repertórios marcantes e interpretações potentes que celebram a diversidade e a representatividade na cena musical. Dia 6 de janeiro, às 14h.

– Espetáculo musical que homenageia grandes vozes negras da música brasileira e internacional, destacando repertórios marcantes e interpretações potentes que celebram a diversidade e a representatividade na cena musical. Dia 6 de janeiro, às 14h. Histórias ao Som de Rabeca – Contação de histórias que combina música ao vivo e tradição oral, conduzida por Adriana Napoli, que inclui a trilha sonora do tradicional instrumento de cordas às histórias que homenageiam a cultura popular. Dia 13 de janeiro, às 11h.

– Contação de histórias que combina música ao vivo e tradição oral, conduzida por Adriana Napoli, que inclui a trilha sonora do tradicional instrumento de cordas às histórias que homenageiam a cultura popular. Dia 13 de janeiro, às 11h. Vittor Augusto – Show sertanejo com repertório autoral que transita entre a música de raiz e influências contemporâneas, apresentando composições que dialogam com o cotidiano e a tradição da música popular brasileira. Dia 20 de janeiro, às 14h.

– Show sertanejo com repertório autoral que transita entre a música de raiz e influências contemporâneas, apresentando composições que dialogam com o cotidiano e a tradição da música popular brasileira. Dia 20 de janeiro, às 14h. Rafael – Paul McCartney – Apresentação musical que percorre clássicos da carreira do eterno “Beatle”, Paul McCartney, revisitando canções que marcaram gerações e influenciaram a história da música mundial. Dia 31 de janeiro, às 14h.

Além das apresentações artísticas realizadas pela Fábrica de Talentos, o Museu Catavento oferece uma ampla programação de oficinas baseadas em ciência, que estimulam a curiosidade e o pensamento crítico de forma prática e divertida. Atividades como criação de foguetes, experimentos químicos, exploração de fósseis, biomas brasileiros, constelações, terrários e experiências sensoriais convidam o público a mergulhar em temas da biologia, química, física, astronomia e ciências da Terra. Confira no cronograma completo abaixo.