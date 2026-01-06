O Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, apresenta sua programação de férias para janeiro de 2026, oferecendo mais de 35 atrações. A agenda tem início hoje, 6 de janeiro, e inclui oficinas interativas, espetáculos e vivências culturais e esportivas para toda a família.
O grande destaque da agenda é a parceria com a Fábrica de Talentos, que leva ao museu uma série de apresentações gratuitas com artistas das Fábricas de Cultura, que completam 15 anos de história em 2026. O projeto visa valorizar a produção artística nos territórios onde as unidades estão localizadas, na Zona Leste de São Paulo e nos municípios de São Bernardo do Campo e Santos. Os artistas se apresentarão gratuitamente na área externa do Museu Catavento. Confira os destaques:
- As “Quase Gêmeas” em Ouro Negro – Espetáculo musical que homenageia grandes vozes negras da música brasileira e internacional, destacando repertórios marcantes e interpretações potentes que celebram a diversidade e a representatividade na cena musical. Dia 6 de janeiro, às 14h.
- Histórias ao Som de Rabeca – Contação de histórias que combina música ao vivo e tradição oral, conduzida por Adriana Napoli, que inclui a trilha sonora do tradicional instrumento de cordas às histórias que homenageiam a cultura popular. Dia 13 de janeiro, às 11h.
- Vittor Augusto – Show sertanejo com repertório autoral que transita entre a música de raiz e influências contemporâneas, apresentando composições que dialogam com o cotidiano e a tradição da música popular brasileira. Dia 20 de janeiro, às 14h.
- Rafael – Paul McCartney – Apresentação musical que percorre clássicos da carreira do eterno “Beatle”, Paul McCartney, revisitando canções que marcaram gerações e influenciaram a história da música mundial. Dia 31 de janeiro, às 14h.
Além das apresentações artísticas realizadas pela Fábrica de Talentos, o Museu Catavento oferece uma ampla programação de oficinas baseadas em ciência, que estimulam a curiosidade e o pensamento crítico de forma prática e divertida. Atividades como criação de foguetes, experimentos químicos, exploração de fósseis, biomas brasileiros, constelações, terrários e experiências sensoriais convidam o público a mergulhar em temas da biologia, química, física, astronomia e ciências da Terra. Confira no cronograma completo abaixo.
A agenda de férias também contempla o esporte como ferramenta de aprendizagem e convivência, com a realização do Sesc Verão 2026, que leva ao Catavento vivências gratuitas de BMX e esgrima. As atividades acontecem na área externa do museu e oferecem ao público a oportunidade de experimentar modalidades esportivas de forma acessível, promovendo movimento, bem-estar e integração durante o período de férias.
Durante o período das oficinas, as portas do Museu Catavento seguem abertas para a visitação em seu calendário habitual, de terça a domingo, das 9h às 17h. As atividades
- Fluorescendo o Espaço – Criação de acessórios que brilham no escuro e estimulam os sentidos. Sala “Oficinas Educativas” (subsolo) – Dias 11 e 18 de janeiro, às 10h30, 11h30, 14h30 e 15h30.
- Planetário – Sessão imersiva de observação do céu e do universo. Área externa – Dia 6 de janeiro, às 10h, 11h, 12h, 13h, 15h e 16h.
- As “Quase Gêmeas” em Ouro Negro – Espetáculo musical que celebra grandes vozes negras da música. Área externa – Dia 6 de janeiro, às 14h.
- Trupe BorboLetras – Literatura na Calçada – Intervenção artística que incentiva a leitura por meio do brincar. Área externa – Dia 6 de janeiro, às 11h.
- Oficina de Fósseis – Descoberta do universo da paleontologia e dos fósseis. Sala Oficinas Terra – De 6 a 11 de janeiro, às 10h, 11h, 14h e 16h.
- Espetáculo de Mágica com Mágico Willy – Magia e diversão para toda a família. Auditório – Dias 6, 7, 10 e 11 de janeiro, às 11h, 13h e 15h; dias 8 e 9 de janeiro, às 15h.
- Oficina Adinkras – Criação artística inspirada em símbolos culturais do povo Akan. Sala Oficinas Piso Superior – De 6 a 16 de janeiro (terça a sexta), às 10h, 12h, 14h e 16h.
- Oficina Universo: Móbile Cósmico – Criação de móbiles que unem arte, ciência e imaginação. Sala Oficinas Educativas (subsolo) – De 6 a 16 de janeiro (terça a sexta), às 10h30, 13h30 e 15h30.
- Oficina Desvendando Biomas – Exploração da diversidade dos biomas brasileiros. Espaço Darwin – De 6 a 31 de janeiro, às 11h, 12h, 14h30 e 15h30.
- Foguete na Mão – Construção de foguetes de papel que realmente voam. Sala Oficinas Educativas (subsolo) – Dias 10, 17, 24 e 31 de janeiro, às 10h30, 11h30, 14h30 e 15h30.
- Ciências em História – Contação de histórias que mistura ciência, ficção e imaginação. Área externa – Dia 10 de janeiro, às 11h.
- Lyras Vocal – Apresentação de MPB com trio vocal feminino. Área externa – Dia 10 de janeiro, às 14h.
- Oficina Granado – Criação de fantoches e máscaras para o público infantil. Sala Multiuso – Dias 10, 17 e 24 de janeiro, às 10h, 11h, 14h e 15h.
- Histórias ao Som de Rabeca – Contação de histórias com música e tradição oral. Área externa – Dia 13 de janeiro, às 11h.
- Cido da Toca – Show de samba de raiz com artista consagrado. Área externa – Dia 13 de janeiro, às 14h.
- Sesc Verão 2026 – BMX e Esgrima – Vivências esportivas para experimentar novas modalidades. Área externa – De 13 a 17 de janeiro, das 10h às 16h.
- Oficina de Terrário – Montagem de um ecossistema em miniatura. Sala Oficinas Terra – De 13 a 18 de janeiro, às 10h, 12h, 14h e 16h.
- Química em Show – Espetáculo científico com experimentos surpreendentes. Auditório – Dias 13, 17 e 18 de janeiro, às 11h, 13h e 15h; dias 14, 15 e 16 de janeiro, às 15h.
- Plantando Vida – Aprendizado sobre hortaliças e ciências da natureza. Claustro – De 13 a 30 de janeiro (terça a sexta), às 10h e 15h.
- Surtango – Viagem musical pelos clássicos e releituras do tango. Área externa – Dia 17 de janeiro, às 14h.
- Alfabeto Sonoro – Contação de histórias com música ao vivo e violoncelo. Área externa – Dia 17 de janeiro, às 11h.
- Vittor Augusto – Show sertanejo com repertório autoral. Área externa – Dia 20 de janeiro, às 14h.
- Cia Terezinha – Contos Populares – Histórias com música, bonecos e recursos lúdicos. Área externa – Dia 20 de janeiro, às 11h.
- Criando Constelações – Criação de constelações a partir do estudo das estrelas. Sala Oficinas Piso Superior – De 20 a 23 de janeiro, às 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h.
- Sarau Serelepe com Baque CT – Encontro com música, poesia e brincadeiras. Auditório – Dias 20, 23, 24 e 25 de janeiro, às 11h, 13h e 15h; dias 21 e 22 de janeiro, às 15h.
- Arqueólogos: Exploradores do Futuro – Escavações que revelam pistas sobre a sociedade. Sala Oficinas Terra – De 20 a 25 de janeiro, às 10h30, 11h30, 14h e 15h.
- Estrelas Bordadas – Bordado de constelações inspirado em narrativas ancestrais. Sala Oficinas Educativas (subsolo) – De 20 a 30 de janeiro (terça a sexta), às 10h30, 13h30 e 15h30.
- Atravessando o Atlântico – Histórias do imaginário africano e suas heranças culturais. Área externa – Dia 24 de janeiro, às 11h.
- Tok Batoque – Show infantil que integra música, dança e teatro. Área externa – Dia 24 de janeiro, às 14h.
- O Menino que Adoçava a Alma no Mar – Contação de histórias com sensibilidade poética. Área externa – Dia 27 de janeiro, às 11h.
- Nelio Henrique – Show de sertanejo raiz com forte tradição musical. Área externa – Dia 27 de janeiro, às 14h.
- Oficina Química em Casa – Experimentos simples e seguros para o cotidiano. Sala Oficinas Terra – De 27 a 31 de janeiro, às 10h, 11h, 14h e 15h.
- Planeta em Miniatura – Criação de planetas enquanto aprende sobre o universo. Sala Oficinas Piso Superior – De 27 a 30 de janeiro, às 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h.
- Histórias Cantadas – Contação de histórias musicada e teatralizada. Área externa – Dia 31 de janeiro, às 11h.
- Rafael Paul McCartney – Apresentação musical com clássicos do artista. Área externa – Dia 31 de janeiro, às 14h.
Parte da programação é gratuita e não requer ingresso, enquanto outras atividades acontecem mediante a retirada de senha ou ingresso, conforme a dinâmica de cada ação. Para conferir todas as informações atualizadas sobre valores, horários, retirada de ingressos e condições de participação, é importante acessar o site oficial do Museu Catavento: museucatavento.org.br.