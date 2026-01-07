07 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TENTATIVA DE FURTO

Ladrões tentam invadir condomínio e suspeito é preso em um buraco

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
As ferramentas seriam usadas para furtos no condomínio
As ferramentas seriam usadas para furtos no condomínio

Um homem foi preso por policiais militares enquanto tentava invadir um condomínio residencial em Itatiba, na noite desta terça-feira (6). Ele confessou que o objetivo era cometer furtos no local.

O sistema de monitoramento do condomínio flagrou dois homens em atitude suspeita em um terreno baldio que dá acesso ao residencial. A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe para averiguação.

Durante varredura no terreno, os policiais encontraram um suspeito escondido em um buraco na terra. O comparsa não foi localizado.

Com o homem, foi apreendida uma mochila contendo diversas ferramentas, que seriam utilizadas para corte de cercas e fios.

Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários