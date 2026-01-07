Um homem foi preso por policiais militares enquanto tentava invadir um condomínio residencial em Itatiba, na noite desta terça-feira (6). Ele confessou que o objetivo era cometer furtos no local.
O sistema de monitoramento do condomínio flagrou dois homens em atitude suspeita em um terreno baldio que dá acesso ao residencial. A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe para averiguação.
Durante varredura no terreno, os policiais encontraram um suspeito escondido em um buraco na terra. O comparsa não foi localizado.
Com o homem, foi apreendida uma mochila contendo diversas ferramentas, que seriam utilizadas para corte de cercas e fios.
Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante.