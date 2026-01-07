Guardas municipais recuperaram, nesta quarta-feira (7), quatro televisores que haviam sido furtados da Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Joaquim Candelário de Freitas, localizada na Vila Hortolândia, em Jundiaí. Os furtos ocorreram durante invasões registradas nas madrugadas de segunda-feira (5) e terça-feira (6). Os aparelhos foram encontrados abandonados em uma área de mata na região do Jardim Fepasa.

Após tomar conhecimento dos furtos de televisores e de outros bens da unidade escolar, a Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) designou diversas equipes com o objetivo de localizar os objetos e prender o autor do crime. Nesta quarta-feira, em ação coordenada pelo subinspetor Vaz, os GMs Pereira, Jaila e Simões, e Honório, Zarantonello e Franciane (do Apoio Tático), realizaram buscas pela região do Jardim Fepasa e conseguiram localizar, em uma área de mata, quatro televisores furtados.

O suspeito do crime já foi identificado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e pelo 2º Distrito Policial, e segue sendo procurado.