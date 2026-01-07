A Prefeitura de Jundiaí publicou, em dezembro, o edital da Concorrência Pública nº 16/2025, que trata da concessão dos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros no município. O processo licitatório prevê um contrato estimado em torno de R$ 3,6 bilhões, valor que corresponde à soma da receita tarifária e dos subsídios públicos ao longo de toda a vigência da concessão. A sessão pública de abertura das propostas está marcada para o dia 24 de fevereiro de 2026, às 10h, no Paço Municipal.

O edital estabelece R$ 510,2 milhões em investimentos obrigatórios, que deverão ser realizados pela futura concessionária durante todo o período da concessão. O prazo inicial do contrato será de 15 anos, contados a partir da ordem de início dos serviços, com possibilidade de prorrogação por períodos sucessivos de cinco anos, até o limite máximo de 30 anos, desde que haja desempenho satisfatório, interesse público e vantajosidade para a Administração.

“É uma licitação nova, com prazos definidos e com uma frota diferenciada da que a gente tem. Há um índice importante de renovação de veículos zero quilômetros, veículos diferenciados para atender necessidades diferentes também”, diz a secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, em recente entrevista ao Podcast do Jornal de Jundiaí. “Vou dar um exemplo aqui: a gente tem atendimentos mais lá na ponta, como é o caso do Santa Marta, que carrega pouca gente, mas que vai um ônibus grande para lá. Então, na concessão, a gente prevê ônibus com formatos diferentes, com tamanhos diferentes para atender conforme aquela demanda”, completa.