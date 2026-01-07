Um homem de 37 anos, armado com uma faca, foi morto por policiais militares no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí, nesta quarta-feira (7), após avançar contra os agentes, que tentavam dissuadi-lo da intenção de explodir e incendiar a própria residência. Enquanto os policiais ordenavam que ele largasse a faca e se entregasse, o homem partiu em direção à porta onde estavam os PMs, que reagiram.
As primeiras informações apontam que o homem, que possuía diversas passagens policiais por crimes diversos, ameaçava colocar fogo na casa. A mãe dele, idosa de 61 anos, ficou desesperada e acionou a PM, que enviou várias equipes ao local.
Durante as negociações, os policiais tentaram verbalizar com o homem, que se mostrava bastante nervoso e passou a arremessar objetos contra os agentes, chegando a derrubar uma geladeira, além de outros móveis e eletrodomésticos.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os PMs gritam, pedindo que ele solte a faca. Em seguida, os policiais efetuam disparos contra o homem, que corre para o interior do imóvel. Os policiais entraram na residência e, algum tempo depois, mais um disparo foi ouvido. Após ele ser neutralizado, os agentes realizaram uma vistoria e constataram que a mangueira do gás estava cortada, confirmando as denúncias da mãe.
O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, e o homem foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vetor Oeste, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.
Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, entre as ocorrências criminais já registradas em seu nome, ele havia sido preso em 2024 por agredir a própria mãe. Também constam crimes de tráfico de drogas entre outros.
*Em vídeo gravado em outra data recente, a mãe dele aparece pedindo socorro para pessoas que passavam na rua