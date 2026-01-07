Um homem de 37 anos, armado com uma faca, foi morto por policiais militares no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí, nesta quarta-feira (7), após avançar contra os agentes, que tentavam dissuadi-lo da intenção de explodir e incendiar a própria residência. Enquanto os policiais ordenavam que ele largasse a faca e se entregasse, o homem partiu em direção à porta onde estavam os PMs, que reagiram.

As primeiras informações apontam que o homem, que possuía diversas passagens policiais por crimes diversos, ameaçava colocar fogo na casa. A mãe dele, idosa de 61 anos, ficou desesperada e acionou a PM, que enviou várias equipes ao local.

Durante as negociações, os policiais tentaram verbalizar com o homem, que se mostrava bastante nervoso e passou a arremessar objetos contra os agentes, chegando a derrubar uma geladeira, além de outros móveis e eletrodomésticos.